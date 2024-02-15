Samsun Bafra Gençlik Merkezi'nden Kerem Yılmaz Türkiye Şampiyonası'na katılacak - Son Dakika
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Samsun Bafra Gençlik Merkezi'nden Kerem Yılmaz Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Samsun Bafra Gençlik Merkezi\'nden Kerem Yılmaz Türkiye Şampiyonası\'na katılacak

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi'nde yetişen Kerem Yılmaz, Yozgat'ta düzenlenen bölge şampiyonasında 100 kiloda ikinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, Kerem Yılmaz ve antrenörü Hasan Bircan'ı tebrik ederek, başarılar diledi ve gençlik merkezinin spor alanındaki desteklerinin devam edeceğini belirtti.

15.02.2024 13:41
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Samsun'un Bafra ilçesinde Gençlik Merkezi bünyesinde yetişen Kerem Yılmaz, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Yozgat'ta düzenlenen bölge şampiyonasında Bafra Gençlik Merkezi bünyesinde yetişen Kerem Yılmaz, 100 kiloda ikinci oldu.

Kerem Yılmaz, Niğde'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, Kerem Yılmaz ve antrenörü Hasan Bircan'ı tebrik ederek, "Türkiye Şampiyonası'nda başarılar diliyorum. Gençlik Merkezimizin spora sağladığı destek hız kesmeden devam ediyor ve edecek. Elimizden geleni değil, ne gerekiyorsa onu yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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