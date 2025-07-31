Bafra Kavun Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Bafra Kavun Hasadı Devam Ediyor

Bafra Kavun Hasadı Devam Ediyor
31.07.2025 11:55
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Bafra'da süheyla ve Ankara kavunu hasadı sürerken, bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen kavun hasadı devam ediyor.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda süheyla kavununun yanı sıra dört yıldır Ankara kavunu da yetiştirildiğini söyledi.

Son iki yılda Ankara kavunu üretiminin arttığını belirten Tosuner, "Bafra Ovası'nda 9 bin dekar ekili alanımız var. Fener, Koruluk, Karıncak, Karpuzlu, Türbe ve Ağıllar mahallelerinde kavun yetişiyor, çünkü bu bölgede toprak daha yumuşak." dedi.

Süheyla kavununun tanesinin tarlada 10 ila 15 lira arasında satıldığına işaret eden Tosuner, "Önümüzdeki günlerde hareketlilik bekliyoruz. Fiyatların ilk günlerde düşük olması, havaların sıcaklığı ve Türkiye genelinde ürünün aynı anda çıkmasından dolayı. Tüketiciler pazara gittiklerinde kavun ve karpuzunun yanı sıra tüm sebze ve meyvede Bafra ürünlerini tercih etsin. Kavunda mükemmel bir lezzet, mükemmel aroma ve kalite var." diye konuştu.

Tosuner, kavunda bu yıl 50 bin ton civarında rekolte beklentileri bulunduğuna dikkati çekerek, Bafra'dan Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon, Rize gibi iller ile Gürcistan'a ürün gönderildiğini kaydetti.

Türbe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Zeki Macit ise arazisini üçe bölüp üç çeşit kavun ektiğini dile getirerek, "Rita kavunu, Ankara kavunu ve süheyla kavunu ekimi yaptım. Temmuz ayının ortasında hasada başladım. İlk rita kavunu çıktı, şu anda ise Ankara kavununun tam zamanı." ifadesini kullandı.

Ankara kavununun tanesinin 7, süheyla kavununun ise 10 liradan satıldığını anlatan Macit, "Rita kavununun tanesi 5 liraya kadar düştü. Süheyla kavunundan memnunuz. Bu sene 10 liradan giderse yüz güldürür. Bence fiyatlar fena değil, yeter ki daha fazla düşmesin, memnunuz." diye konuştu.

Macit, Ankara kavununun genellikle İç Anadolu'ya gönderildiğini, süheyla kavununun ise raf ömrü fazla olmadığı için Karadeniz ve sahil bölgesinde tüketildiğini belirterek, "Süheyla kavunu dışarıdan pek bilinmez, sahil kenti de Süheyla'dan başkasını yemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bafra Kavun Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika

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