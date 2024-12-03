Bağcılar Belediyesine "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülü - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesine "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülü

Bağcılar Belediyesi, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının düzenlediği Engelsiz Türkiye Programı'nda "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülüne layık görüldü.

03.12.2024 13:16
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Bağcılar Belediyesi, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığının düzenlediği Engelsiz Türkiye Programı'nda "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülüne layık görüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Engelsiz Türkiye Programı düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nın kursiyerleri de bu davette yerini aldı.

Programda, AK Parti Erişilebilirlik Ödülleri sahiplerini buldu. Engellilere yönelik öncü, özgün ve örnek çalışmalara imza atan Bağcılar Belediyesi, "Yerel Hizmet ve Ürünlerde Erişilebilirlik" ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Ayrıca "Toplumsal Farkındalık ve Sürdürülebilirlik" ödülü Türkiye Teknoloji Takımı Vakfına (T3 Vakfı), "Dijital Erişilebilirlik" ödülü Halkbank'a, "Ulaşımda Erişilebilirlik" ödülü İGA İstanbul'a ve "Sosyal Sorumluluk" ödülü ise ORKA Oteller Grubu'na verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyduğu vizyon doğrultusunda Başak Rehabilitasyon Merkezi'yle başlayan sürecin Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı ile zirve konuma ulaştığını belirtti.

AK Parti Erişilebilirlik Ödülü'nü yerel yönetimler düzeyinde kazanmaya hak sahibi olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Özdemir, "Ödülü emeği geçen tüm arkadaşların adına aldığımızı ifade ediyorum. Ödülü de Bağcılar halkımıza armağan ediyoruz. Böylesine bir programda yer almaktan ve Bağcılar'a verilen özel önemden ötürü onur duyduk. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı azimle daha da ileri götürerek engellilerin sesi olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

İşitme engelli kursiyerler Filistin için işaret diliyle şarkı söyledi

Ödül töreninden sonra sahneye çıkan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı İşaret Dili Korosu, "Filistin için ses ver" şarkısını işaret diliyle söyledi.

Etkinlik kapsamında engelli kursiyerler, fuaye alanlarında hünerlerini ve el emeği göz nuru ürünlerini sergiledi. Birinci fuaye alanında 40 engelli öğrencinin hayata geçirdiği "Asvab-ı Osmanlı" sergisi ziyarete açıldı. Tarihin derinliklerinden alınan ilhamla bugünün estetiğini bir araya getiren sergide öğrencilerin Osmanlı saray kıyafetlerinin göz alıcı ihtişamından esinlenerek ortaya koyduğu 23 eşsiz tasarım beğeniye sunuldu.

İkinci fuaye alanında ise "Desenlerin Tarihi: Motiflerin Evrensel Hikayesi" adlı sergide, Azerbaycan'ın kadim desenlerinden Kore'nin zarif motiflerine, Filistin'in anlamlı sembollerinden Türk devletlerinin geleneksel motiflerine kadar farklı kültürlerin ortak noktalarını gözler önüne seren 23 resimden oluşan görsel bir şölen yer aldı.

Yine Engelliler Sarayı'nın halk oyunları ekibi de farklı yörelere özgü folklor gösterisi sergiledi. Engelliler Sarayı kursiyerlerinden oluşan "Engelleri Aşalım" müzik grubu da davetlilere mini konser verdi.

Kaynak: AA

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