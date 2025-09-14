Bağcılar\'da 3. Çocuk Şöleni ve Maratonu Düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 3. Çocuk Şöleni ve Maratonu'nda çocuklar doyasıya eğlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi ve Herkes İçin Spor Federasyonunca 3. Çocuk Şöleni ve Maratonu düzenlendi.

Programa, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç ayrı kategoride 5-13 yaşlarındaki çocukların yarıştığı 200 metrelik maratonda, dereceye giren çocuklara, madalyaları protokol tarafından takdim edildi.

Çocuklar, etkinlik boyunca çocuklar oyun gruplarında arkadaşlarıyla vakit geçirerek eğlenirken davetliler de jonglör gösterisi, halk oyunları ve konserle unutulmaz bir hafta sonu geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, böylesine programların organize edilmesinin, Türkiye'de sporun kökleşmesini sağladığını, spor kültürünün Bağcılar'da olduğu gibi ülkenin tamamına yayılmasına vesile olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirtti.

Bağcılar Belediye Başkanı Yıldız ise bu tür programlara devam edeceklerini ve kendilerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür ettiğini söyledi.

Yıldız, "Yakın zamanda ihalesini gerçekleştirdiğimiz 3 gençlik merkezi, 22 mahallemize 22 saha ve Sarıyer Kısırkaya'da yaklaşık 350 kişi kapasiteli, konaklamalı ve birçok spor faaliyetini yapacağımız Gençlik Kampı'nın yerini bizlere armağan etti Bakanımız. Kendisine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.