Bağcılar'da '5 vakit spor' projesiyle yaşlılar egzersiz yapıyor
İSTANBUL,(DHA)- Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen '5 vakit spor' projesi kapsamında yaşlılar, camilerde eğitmenler eşliğinde spor yapıyor. Proje kapsamında Abdülhamid Han Camii'nde namaz sonrası cemaate egzersiz yaptıran spor eğitmeni Fatih Yamanoğlu, 'Etkinlikler fiziksel aktiviteye uygunluk çerçevesi içerisinde yapılıyor. Kültür fizik hareketleri yapıyoruz. Biraz daha yumuşak hareketlerle insanları yormadan yapıyoruz' dedi.
Bağcılar Belediyesi bazı sağlık sorunlarını önlemek için '5 vakit spor' adlı proje ile namaz kılmaya gelen yaşlılara spor imkanı sunmaya başladı. Yaklaşık 3 hafta önce başlayan etkinlik ile Bağcılar genelindeki 11 camide namaz kılmaya giden yaşlılar, namazdan sonra eğitmen eşliğinde spor yapıyor. Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen projede öğle ve ikindi namazlarından sonra sağlıklı yaşam için eğitmen rehberliğinde temel spor hareketleri öğretiliyor.
PINAR: RAHAT HAREKET EDEBİLİYORUZ
65 yaşındaki Tufan Pınar, 'Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu etkinlik çok güzel bir etkinlik. Hocamız ve ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Mesela biz ihtiyar olarak çalışmayan tembel insanlarız. İhtiyarlık dolayısıyla mecburi tembelleşiyoruz. Bu hareket dolayısıyla rahat rahat hareket edebiliyoruz. Herhangi bir yerimiz ağrımıyor. Bu iyiliğini gördük. Devamlılık da kazandı' dedi.
UZUNYÜZ: YAPTIĞIM SÜRECE FAYDASINI GÖRDÜM
75 yaşındaki Yusuf Uzunyüz ise 'Yaptığım sürece faydasını gördüm. Gayet güzel bir şey. Hocamız geldiği müddetçe devamının yapılmasını isteriz. Yapılırsa memnun oluruz' ifadelerini kullandı.
YAMANOĞLU: ETKİNLİKLER FİZİKSEL AKTİVİTEYE UYGUNLUK ÇERÇEVESİ İÇİNDE YAPILIYOR
Cami cemaatinin yoğun ilgi gösterdiğini belirten spor eğitmeni Fatih Yamanoğlu, 'Belediyemizin etkinliği kapsamında camilerimize spor aktiviteleri yaptırıyorum. Genelde yaşlı kesimden bir katılım var. Katılım baya yüksek. Her öğlen bu çalışmayı yapıyoruz. Etkinliklerimize çocuklar da katılıyorlar. Etkinlikler fiziksel aktiviteye uygunluk çerçevesi içerisinde yapılıyor. Kültür fizik hareketleri yapıyoruz. Biraz daha yumuşak hareketlerle insanları yormadan yapıyoruz. Yaş ortalamamızın yüksek olmasından kaynaklı da herhangi bir rahatsızlık çıkmaması için küçük aktiviteler yapıyoruz' şeklinde konuştu.
KOÇ: YAYILMASINI TEMENNİ EDİYORUZ
Bağcılar Demirkapı Abdülhamid Han Camii İmam Hatibi Engin Koç ise projeye dair, 'Çok yerinde bir karar. Çok güzel bir hareket. Cami cemaatinin yaşı çok üstün olduğu için bu yaşlarda da cemaatinin fizik tedavisiyle ve eklem yerleriyle alakalı çok sıkıntısı var. Yaşlılar oturarak namaz kıldığından veya yerinden kalkamadığından dolayı çok etkili bir hareket. Bunu yaptığından dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yayılmasını temenni ediyoruz. Daha profesyonelce, daha etkili şekilde spor çatısı adı altında değil de fizik tedavi adı altında yapılırsa büyüklerimize daha faydası olacağını düşünüyorum. Biz üç haftadan beri bunu yapıyoruz. Yavaş yavaş cemaatimiz çok faydalar gördüğünü, rukuya secdeye giderken rahatladığını, daha rahat hareket ettiğini bize ifade ediyorlar. Bunun devam etmesi görsellikten öteye gitmesi ve cemaatimize faydalı olmasını temenni ediyoruz. Belediyemiz yaşlılara, gençlere elinden geldiğince projeler üretiyor. Camilerimizi, gençlerimizi bu anlamda düşünerek bu etkinliklerin devam etmesini istiyoruz' şeklinde konuştu.
PROJE KAPSAMINDAKİ CAMİLER
Kirazlı Uhud Camii
Abdulhamid Han Camii
Yed-i Beyza Zeliha Hatun Cami
Veysel Karani Camii
Hasan Hüseyin Kozan Camii
Sancaktepe Camii
Yeşilbağ Ulu Cami
Kemalpaşa Hz. Hamza Camii
Bağcılar Merkez Camii
100. Yıl Merkez Camii
İmam Gazali Camii
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