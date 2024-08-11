Bağcılar'da araç yayalara çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Bağcılar'da, bir aracın kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yanyol Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 34 JU 7486 plakalı hafif ticari araç önce bariyerlere, ardından kaldırımdaki 4 kişiye çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, yaralanan 4 yaya ile araç sürücüsünü hastaneye götürdü, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bu arada, kaldırımdaki 4 kişinin, arıza yapan 34 BY 4393 plakalı hafif ticari araçlarının yanında yardım beklediği öğrenildi.
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