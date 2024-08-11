Bağcılar'da araç yayalara çarptı: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da araç yayalara çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Bağcılar'da bir aracın kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

11.08.2024 23:07
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Bağcılar'da, bir aracın kaldırımda bekleyen yayalara çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yanyol Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen seyir halindeki 34 JU 7486 plakalı hafif ticari araç önce bariyerlere, ardından kaldırımdaki 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan 4 yaya ile araç sürücüsünü hastaneye götürdü, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaldırımdaki 4 kişinin, arıza yapan 34 BY 4393 plakalı hafif ticari araçlarının yanında yardım beklediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Bağcılar, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da araç yayalara çarptı: 2'si ağır 5 yaralı - Son Dakika

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