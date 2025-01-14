Bağcılar'da Çocuklara Taşla Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bağcılar'da Çocuklara Taşla Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Bağcılar\'da Çocuklara Taşla Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı

Bağcılar'da bir elektrikçi, iki Suriyeli çocuğa taşla saldırarak birinin ölümüne neden oldu. Olay sonrası polise teslim olan şüpheli ifadesinde, çocuklarla dost olduklarını söyleyip, para talebi yüzünden çıkan arbede sonucu saldırdığını öne sürdü.

14.01.2025 14:19  Güncelleme: 15:59
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Ali AKSOYER/ BAĞCILAR'da 5 katlı binanın giriş katındaki daireye girerek taşla çocuklara saldıran şüpheli Zekeriya A.(51) 'nın cinayetten sonraki görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 1487 Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı binanın girişindeki daireye elektrik tamiri için giden Zekeriya A. Suriyeli Meryem Samou (12) ve Ahmet Samou (5) isimli kardeşlere taşla saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet Samou'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem Samou'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen ve sinir krizi geçiren anne G.S. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri Zekeriya A.'yı gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Suriyeli olduğu öğrenilen Zekeriya A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde çocukların ailesiyle dost olduklarını, evlerinde elektrikle ilgili bir sıkıntı olduğunu ve kendisinin elektrikçi olduğu için tamire gittiğini, kapıyı çocukların açtığını, elektrik arızasını giderdikten sonra para istediğini ve çocuğun bu yüzden bıçak çektiğini kendisinin de taşla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Çocuklara Taşla Saldıran Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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