Bağcılar'da En Büyük Aşevine Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Bağcılar'da En Büyük Aşevine Protokol İmzalandı

Bağcılar\'da En Büyük Aşevine Protokol İmzalandı

Bağcılar Kaymakamlığı, Belediye ve Kızılay, ihtiyaç sahipleri için büyük aşevi kurulacağını duyurdu.

29.04.2025 14:25
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BAĞCILAR Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve Türk Kızılay Derneği, ihtiyaç sahiplerine yıl boyunca sıcak yemek üretimi ve servis hizmeti konusunda 'aşevi' protokolü imzaladığını duyurdu. Kapasite olarak 'İstanbul'un en büyüğü' olarak planlanan aşevinde olağan üstü durumlarda günlük 50 bin kişilik yemek veya 150 bin kişilik çorba üretimi yapılması hedefleniyor.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ile Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Türk Kızılay İstanbul Ofisi'nde bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından Uçgun, Yıldız ve Yılmaz, 1 yıldır çalışması yapılan aşevinin hayata geçirilmesi için protokol imzaladı.

UÇGUN: ÖNEMLİ VE GÜZEL BİR GÜN

İmza törenini ardından konuşan Kaymakam Uçgun, "Bugün hem Bağcılar'ımız hem İstanbul'umuz için önemli ve güzel bir gün. Bugün imzaladığımız protokolle birlikte biz de kaymakamlık olarak vakfımızın kriterlerine uyan, yaşlı, kimsesiz vatandaşlarımızın evlerinde beslenebilme ihtiyacını karşılamış olacağız" dedi.

YILDIZ: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Atılan imzaların Bağcılar'ın dayanışma ruhunu güçlendiren önemli bir adım olduğunu söyleyen Yıldız ise "Aşevimizin Bağcılar'ımıza, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kapasite olarak "İstanbul'un en büyük" aşevi olacak burası. Onun için de çok mutluyuz. Bağcılar Belediyesi olarak aşevi meselesini çok önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz. 23 Nisan günü deprem olduğunda 70 bin çorba dağıttık. Eğer aşevimiz olsaydı bir anda 150 bin çorba çıkaracaktık" diye konuştu.

YILMAZ: BİR KAP SEVGİ GÖNDERİYORUZ

Afet müdahale planında beslenme kümesinin ana sorumlusunun Türk Kızılay'ı olduğunu belirten Yılmaz ise şunları söyledi:

"2025 yılında yaptığımız stratejik plan değerlendirmesinde Türk Kızılay'ı olarak 81 ilin her birine birer aşevi açma kararı aldık. Türkiye genelinde seferberlik başlattık. Aşevleri açmaya çalışıyoruz. Aşevlerinde gönüllü elleriyle bir kap yemeği değil de sevgiyi göndermeye çalışıyoruz. Aşevleri, milletin devletin birlikte iş birliğinin çok güzel birer modeli."

GÜNLÜK 150 BİN KİŞİLİK ÇORBA ÜRETİLECEK

Mahmutbey Mahallesi'nde 2 bin metrekarelik alana 2 katlı yapılacak olan Aşevi Kızılay tarafından işletilecek. Aşevinde, yemek yapamayan veya kimsesi olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek. Üretilen bu yemekler Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından adreslerine teslim edilecek. Kapasite olarak 'İstanbul'un en büyüğü' olarak planlanan Aşevinde olağan üstü durumlarda günlük 50 bin kişilik yemek veya 150 bin kişilik çorba üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da En Büyük Aşevine Protokol İmzalandı - Son Dakika

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