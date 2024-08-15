Bağcılar\'da Kadın Eşini Bıçaklayan Şüpheli Gözaltına Alındı

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Bağcılar'da, eşi İ.Ç tarafından bıçaklanan K.Ç. yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eşini bıçakladıktan sonra polisi arayan İ.Ç. gözaltına alındı.

Olay, Bağcılar İlçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evde bir kadının bıçakla yaralandığı ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede adrese geldi. Kapıyı İ.Ç. açarken, yerde yaralı yatan kadın için ambulans istendi. İhbarı kendinin yaptığını belirten ve olayı anlatan İ.Ç. gözaltına alınırken, yaralı K.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. K.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli İ.Ç. ise verdiği ilk ifadede, ihbarı kendisinin verdiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şüpheli "Kasten öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi.