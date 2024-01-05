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Bağcılar'da kafe sahibiyle tartışan 3 kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi - Son Dakika
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Bağcılar'da kafe sahibiyle tartışan 3 kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi

Bağcılar'da bir kafede yaşanan tartışmanın ardından 3 kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler Esenler'de yapılan operasyon sonucunda yakalandı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

05.01.2024 - 10:38,
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BAĞCILAR'da kafe sahibiyle tartışan 3 kişi gece saatlerinde iş yerine silahlı saldırı düzenledi.Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırı, 23 Aralık Cumartesi günü 02.50 sıralarnıda Demirkapı Mahallesi, Maslak Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki bir kafeye gelen B.B., M.S. ve U.Ç. dükkan sahibinden haraç istedi. İş yeri sahibinin haraç vermeyi reddetmesi üzerine tartışma başladı; bir süre sonra şüpheliler kafeden ayrıldı. Saat 02.50 sıralarında 4 şüpheli yeniden iş yerinin önüne gelerek dükkana kurşun yağdırdı. Saldırının ardından şüpheliler plakası tespit edilemeyen otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı çalışmada 15 adet kovan bulundu.

ESENLER'DE YAPILAN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDILAR

Saldırının ardında yapılan çalışmalarda, 3 kişinin Esenler'de olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, B.B., M.S. ve U.Ç. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 1 adet çelik yelek, 15 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan B.B., M.S. ve U.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bağcılar\'da kafe sahibiyle tartışan 3 kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bağcılar'da kafe sahibiyle tartışan 3 kişi iş yerine silahlı saldırı düzenledi - Son Dakika
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