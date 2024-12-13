Bağcılar'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: Bir Ölü

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BAĞCILAR'da kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan Veysi Aba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, kıraathaneye gelen kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle içeride bulunan Veysi Aba'ya tabancayla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aba yere yığılırken, saldırgan ise dışarıda kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçtı. Kıraathanede bulunanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Veysi Aba, ambulansla çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Aba, burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kıraathane içinde ve çevrede detaylı inceleme yaparken, olay sonrası kaçan saldırgan ile kendisini almak için bekleyen motosikletli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.