Bağcılar'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağcılar'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Bağcılar'da bir kıraathaneye yapılan silahlı saldırıda Veysi Aba ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

13.12.2024 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BAĞCILAR'da kıraathanede silahlı saldırıya uğrayan Veysi Aba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki kıraathanede yaşandı. İddiaya göre, kıraathaneye gelen kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle içeride bulunan Veysi Aba'ya tabancayla ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aba yere yığılırken, saldırgan ise dışarıda kendisini bekleyen motosiklete binerek kaçtı. Kıraathanede bulunanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Veysi Aba, ambulansla çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Aba, burada yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kıraathane içinde ve çevrede detaylı inceleme yaparken, olay sonrası kaçan saldırgan ile kendisini almak için bekleyen motosikletli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Bağcılar, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:57 Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı Hakan Fidan ile Blinken arasındaki görüşme başladı
09:31 HTŞ lideri, İbrahim Kalın’ı Şam’da arabayla gezdirdi HTŞ lideri, İbrahim Kalın'ı Şam'da arabayla gezdirdi
08:46 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı
08:36 Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor Dünyaca ünlü termos markası ürünlerini geri çağırıyor
07:36 İsrail, İran’ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor
14:56 Zehra Güneş’in 2 kız kardeşi varmış Zehra Güneş'in 2 kız kardeşi varmış
14:53 Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah’ım ışık Aylar sonra gün yüzü gördü: Aman Allah'ım ışık
14:52 Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı Ünlü şarkıcı Selena Gomez, sevgilisi Benny Blanco ile nişanlandı
14:47 Çanakkale’de 4.4 büyüklüğünde deprem Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem
14:42 Sosyal medya fenomeni anne hakkında çocuk istismarından dolayı soruşturma açıldı Sosyal medya fenomeni anne hakkında çocuk istismarından dolayı soruşturma açıldı
14:28 Murat Kurum masasına getirilen Ergene’den gelen pis suyu fırlattı Murat Kurum masasına getirilen Ergene'den gelen pis suyu fırlattı
14:15 Ömer Öcalan İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı Ömer Öcalan İmralı görüşmesinin detaylarını anlattı
14:09 Mourinho’nun başı büyük dertte: Fenerbahçe’de sol bek kalmadı Mourinho'nun başı büyük dertte: Fenerbahçe'de sol bek kalmadı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
13:55 Kripto para borsası HTX’e Türkiye’den erişilemiyor: HTX kapandı mı Kripto para borsası HTX'e Türkiye'den erişilemiyor: HTX kapandı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 10:43:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Kıraathanede Silahlı Saldırı: Bir Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.