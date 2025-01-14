Bağcılar'da Kız Çocuğu Öldürüldü

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Bağcılar'da, bir evde 12 yaşındaki kız çocuğunun öldürülmesi ve 5 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, dün 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta bir evde Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiği, kardeşi A.S'nin başından ve gözünden yaralandığı olayla ilgili çalışması sürüyor.

Olayın şüphelisi Zekeriya A. (51) polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüpheli ifadesinde, ölen M.S'nin ailesiyle daha önce tanıştıklarını, eve elektrik tamiratı için geldiğini, tamirat sonrasında istediği paranın verilmemesi üzerine kızın kendisine bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Zekeriya A'nın, olaydan önceki gün eve misafirliğe gittiği ortaya çıktı.

Olay günü, maktul çocuğun annesi G.S'nin (48) bir çocuğunu yanına alarak İl Göç İdaresi'ne gittiği, bu sırada eve gelen şüphelinin eldiven taktığı ve evdeki eşyaları dağıttığı belirlendi. Hırsızlık ihtimali üzerinde duran ekipler, evde yaşanan boğuşma sırasında zanlının kaldırım taşıyla M.S'yi öldürdüğünü, maktulün boynunda hafif bıçak izi olduğunu tespit etti.

Anne G.S'nin 4 çocuğu olduğu ve eşinin yurt dışında çalıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Bağcılar'da, dün 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'taki bir adreste yaralı olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, evde yalnız oldukları öğrenilen 12 yaşındaki Suriye uyruklu M.S'nin yaşamını yitirdiğini, 6 yaşındaki kardeşi A.S'nin başı ve gözünden yaralandığını belirlemişti.

Yaralı A.S. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, M.S'nin cenazesi de incelemenin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırılmıştı.

Olayın ardından fenalaşan çocukların annesi G.S'nin, polis ekiplerine, evlerine kimliği belirsiz bir kişinin girerek çocuklarına taşla saldırdığını söylediği öğrenilmişti.