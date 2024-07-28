Bağcılar'da Minibüs ile Cip Çarpışması: 1'i Ağır, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Bağcılar'da Minibüs ile Cip Çarpışması: 1'i Ağır, 6 Kişi Yaralandı

Bağcılar\'da Minibüs ile Cip Çarpışması: 1\'i Ağır, 6 Kişi Yaralandı

Bağcılar Göztepe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Mustafa T. tarafından kullanılan bir cip ile Recep A. tarafından kullanılan bir minibüs çarpıştı. Kazada cipte bulunan 6 kişi yaralandı, 1 kişi ağır durumda. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, minibüs şoförü gözaltına alındı. Kazanın nedenine ilişkin tartışmalar yaşandı ve olay yerinde kavga çıktı. Ancak polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sona erdi ve trafik akışı normale döndü.

28.07.2024 12:01
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Bağcılar'da minibüs ile cipin çarpışması sonucu 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

Göztepe Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde seyreden Mustafa T'nin kullandığı 34 KOT 743 plakalı cip ile Hüseyin Karaaslan Caddesi'nde ilerleyen Recep A'nın yönetimindeki 34 M 1812 plakalı minibüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan cipte 1'i ağır, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cipteki 6 yaralı çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan minibüsü şoförü Recep A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bir görgü tanığı, yolcusu bulunmayan minibüsün kontrolsüz şekilde yola girdiğini iddia ederek, cipte yaralanan 6 kişiden birinin yaşlı bir kadın olduğunu ifade etti.

Olay yerinde kavga çıktı

Görgü tanıkları ile olay yerine gelen minibüsçüler arasında kazanın nedenine ilişkin tartışma yaşandı.

Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olay polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.

Yoğunluk yaşanan caddede araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Minibüs ile Cip Çarpışması: 1'i Ağır, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Minibüs ile Cip Çarpışması: 1'i Ağır, 6 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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