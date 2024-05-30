Bağcılar'da Motosiklete Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Bağcılar'da Motosiklete Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

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Bağcılar'da motosikletle seyir halindeki 2 kişiye hafif ticari araçtan silahla ateş açıldı. Kurşunlar motosikletteki yolcunun yaralanmasına neden olurken, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

30.05.2024 09:33
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BAĞCILAR'da motosikletle seyir halindeki 2 kişiye hafif ticari araçtan silahla ateş açıldı. Kurşunlar motosikletteki yolcunun yaralanmasına neden olurken, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Silahlı saldırı anı ve kaldırımda yürüyen yayanın yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GYH 320 plakalı motosikletle caddede ilerleyen 2 kişiye, aynı istikamette seyreden hafif ticari araçtan silahla 3 el ateş edildi. Kurşunlardan biri, motosikletin arkasında oturan Yaşar G.'nin beline isabet edip yaralanmasına neden oldu. Kurşunlardan biri ise, kaldırımda yürüyen yayayı teğet geçti. Motosiklet sürücüsü, saldırgan veya saldırganlardan kaçmak için yoluna devam ederken, kaldırımda yürüyen yaya, saldırının kendisine yapıldığını düşünerek panik yaşadı. Hafif ticari araç ise olay yerinden hızla uzaklaştı.

Saldırıya uğrayan 2 kişi, motosikletle aynı caddenin kalabalık bir noktasında durarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yaşar G.yi ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Silahlı saldırı ve kaldırımda yürüyen yayanın yaşadığı panik anı güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Bağcılar\'da Motosiklete Silahlı Saldırı: 1 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da Motosiklete Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da Motosiklete Silahlı Saldırı: 1 Yaralı - Son Dakika
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