İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
İlçenin Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobildeki kişilerce kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş açıldı.
Bu kişilerin yaralandığı olay dolayısıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 2 yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar’da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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