Bağcılar'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi - Son Dakika
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Bağcılar'da Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybeden Kişi

Bağcılar'da seyir halindeki bir otomobilden açılan silahlı saldırı sonucu sırtından ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, polis ekipleri olayla ilgili incelemelerde bulundu. Görgü tanığı, saldırganların rastgele ateş açtığını ve yaralanan kişinin hastaneye götürülürken hayatını kaybettiğini belirtti.

07.07.2024 14:29
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Bağcılar'da, seyir halindeki otomobilden silahla ateş açılması sonucu sırtından ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi 431. Sokak'a gece saatlerinde otomobille gelen şüpheliler, araçtan silahla ateş etmeye başladı.

Bu sırada sırtına mermi isabet eden Rafet Ü. ağır yaralandı. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde, bazı iş yerleri ile otomobilin olay nedeniyle zarar gördüğü belirlendi.

"Olan arkadaşımıza oldu"

Görgü tanığı Erhan Kaya, basın mensuplarına, araç içindeki saldırganların silahla rastgele ateş açtıklarını belirterek, "Olan arkadaşımıza oldu. Hastaneye ben götürdüm. Durumu ağırdı, yolda giderken kalbi durdu." dedi.

Kaynak: AA

Bağcılar, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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