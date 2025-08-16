Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 26 Gözaltı

Bağcılar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri belirlenen ve adli makamlarca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

İlçedeki adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 26 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 22 kilogram uyuşturucu madde, 55 uyuşturucu hap, 16 Hint keneviri tohumu, çeşitli ebatlarda uyuşturucu emdirilmiş 49 peçete, 2 hassas terazi, bir pompalı av tüfeği ile 7 kartuş, 1 tabanca şarjörü ve çeşitli ebatlarda 82 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.