Bağcılar'da Yaya Geçidinde Polise Hakaret Eden Şüpheli Tutuklandı

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Bağcılar'da, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçmek isteyenlere yol veren, polis olduğunu belirten sürücüye hakaret edip aracını tekmeleyen şüpheli tutuklandı, oğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde otomobiliyle seyreden polis memuru H.İ.K. arkasındaki sürücü tarafından yaya geçidinde durduğu gerekçesiyle tehdit edilerek, aracına vuruldu.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerin F.Y. ile oğlu E.Y. olduğunu tespit etti.

Ekipler, 2 şüpheliyi adreslerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.Y tutuklandı, oğlu E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada olayla ilgili sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, H.İ.K'nin yaya geçicindeki kişilere yol vermek için durması nedeniyle arkasında seyreden araçtan inen şüphelilerce tepki gösterilmesi, hakaret edilip aracının yumruklanması yer aldı.

Görüntülerde, polis olduğunu ifade eden H.İ.K'ye, şüphelilerden F.Y'nin "Polis olsan ne yazar?" diyerek hakaret edip aracına vurduğu görülüyor.