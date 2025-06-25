Bağdat Havalimanı Uçuşlara Yeniden Açıldı

İsrail ile İran arasındaki saldırılar nedeniyle kapanan Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.
Irak Ulaştırma Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın yeniden uçuşlara açıldığı bildirildi.
İsrail ile İran arasındaki saldırılar nedeniyle hava sahasının tamamını kapatan Bağdat yönetimi, ülkenin güneyindeki Uluslararası Basra Havalimanı ile kuzeyindeki Uluslararası Erbil Havalimanı'nın yeniden uçuşlara açıldığını duyurmuştu.
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