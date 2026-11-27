Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Şaho Karadaği, IKBY'de KDP ve KYB arasındaki yönetim krizini ve Bağdat hükümeti tarafından alınan güncel kararlarının süreci nasıl etkilediğini AA Analiz için kaleme aldı.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yönetim krizi şiddetleniyor. 24 Kasım'da Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, bölgedeki sınır kapılarını, petrol ihracatını ve bazı petrol sahalarını federal denetim altına alan kararlar yayımladı. Bağdat'ın bu hamleleri, Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliğini (KYB) bir araya getirdi. 4 Kasım'da KDP öncülüğünde parlamentonun yeniden faaliyete geçirilmesinden bu yana ilk kez 21 Kasım'da Erbil'de bir araya gelen taraflar, 24 Kasım'da bölgenin haklarına yönelik her türlü ihlali "kırmızı çizgi" olarak nitelendiren ortak bir açıklamada bulundu. Irak Federal Yüksek Mahkemesi, 25 Kasım'da söz konusu kararları onadı, 26 Kasım'da ise protestocular Erbil'de bu kararlara karşı bir araya geldi. Ancak KYB-KDP arası yakınlaşma taktiksel nitelikte. 25 Kasım'da KYB Sözcüsü Karwan Gazneyi, partilerinin KDP ile masaya oturması için parlamentonun feshedilmesini şart koştu. Bu, daha önce dile getirilen 4 Kasım oturumunun iptal edilmesi talebinden daha ileri bir adım anlamına geliyor. 2024 seçimlerinde KDP 100 sandalyeden 39'unu, KYB 23'ünü, Yeni Nesil Hareketi ise 15'ini kazandı, o günden bu yana ise henüz bir kabine kurulamadı. Bağdat'tan yapılan açıklamalar ve ortak tehdit algısı, iki yıl süren görüşmelerin başaramadığı anlaşmayı sağlayabilir mi?

Çıkmazdan kopuşa

Temel anlaşmazlık sayısal nitelikte. KDP, görev dağılımının parlamentodaki sandalye sayılarıyla orantılı olması gerektiğini savunurken, KYB, 2006 tarihli anlaşmada öngörülen "yüzde 50-yüzde 50" paylaşım modelinde ısrar ediyor. 4 Kasım'da KDP, partilerinin boykot kararına karşı gelen —aralarında KYB listesinden seçilmiş üç ismin de bulunduğu— milletvekilleriyle toplantı yeter sayısına ulaştı. Ertesi gün KYB Başkanı Bafel Talabani hükümetten çekildiklerini açıkladı ve KDP'nin kendi başına başkan ve bakan atamaları yapması durumunda, KYB'nin de kendi başkan ve bakanlarını atayacağı uyarısında bulundu.

21 Kasım'daki toplantı, aradaki uçurumu gözler önüne serdi. Anlaşmazlık, sadece yetki paylaşımı meselesinin ötesine geçerek oturumun meşruiyetinin sorgulanmasına kadar uzanıyor. Rudaw'ın kaynaklarından ve KDP'ye yakın Ava News, KYB'nin oturumun iptal edilmesini ve saf değiştiren üç milletvekilinin koltuklarının geri alınmasını talep ettiğini, KDP'nin ise IKBY'nin kurumlarını korumak adına bu oturumun gerekli olduğunu savunarak söz konusu talebi reddettiğini aktardı. Talabani'ye yakın Kanal 8 ise yaşananların bölünmüşlüğü daha da derinleştirdiğini öne sürdü. Süleymaniye'nin idari olarak ayrılmasına yönelik yeniden gündeme gelen çağrılar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'den "Hiç kimsenin Kürdistan'ı bölmeye ne hakkı ne de gücü vardır." şeklinde yanıt buldu. Tarafların tutumlarında elle tutulur bir değişiklik gözlemlenmezken yapılan ortak açıklama bir çözümden ziyade dışarıdan gelen bir tehdide karşı müşterek bir tepki niteliğinde.

Bağdat'ın kararları

Bağdat'ın elindeki, maaşlar ve mahkemeler aracılığıyla yetki daraltma kozuna, sınırlar üzerinde denetim ve petrol gelirleri de eklendi. Mesrur Barzani, 9 Kasım'da ez-Zeydi ile yaptığı görüşmenin ardından, maaşların IKBY aracılığıyla ödenmeye devam edeceğini duyurdu. Ardından Talabani, 12 Kasım'da Bağdat'ta temaslarda bulundu. 24 Kasım'da, devlete ait Kuzey Petrol Şirketindeki (NOC) bir kaçakçılık soruşturmasını gerekçe gösteren ez-Zeydi, federal Sınır Kapıları Kurumuna bölgedeki tüm sınır geçişlerinin kontrolünü devralması talimatını verdi. Petrol ihracatını federal Petrol Bakanlığının onayına bağladı ve söz konusu bakanlığa; Kerkük, Ninova, Diyala ve Salahaddin bölgelerinde bulunan Kürt güvenlik güçlerinin kontrolü altındaki petrol sahalarını yönetmesi yönünde emir verdi.

Bir gün sonra, ez-Zeydi'nin talebi üzerine, mahkeme, Bağdat'ın -Bölgesel Yönetim'in idaresindekiler de dahil olmak üzere- tüm uluslararası sınırlar boyunca federal güçler konuşlandırabileceğine, ayrıca sınır geçişleri ile petrol ve doğal gaz sahalarını denetleyebileceğine hükmetti. Mahkeme ayrıca, IKBY yetkilerinin Mart 2003'te kontrol ettiği alanların ötesine geçmediğini belirtti. Mesrur Barzani, bu kararları "hiçbir şekilde kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Mahkeme, 14 Aralık'ta ise IKBY'nin bir "geçici hükümet" statüsüne dönüştürülmesini talep eden davayı görüşecek.

Sahada devralma süreci çoktan başladı. Irak devlet medyası, Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Saidi'ye atıf verdiği haberinde, 26 Kasım'da IKBY idaresinde bulunan Suriye sınırındaki El-Velid geçiş noktası ile İran sınırındaki Beşte geçiş noktasının kapatıldığını duyurdu. Söz konusu kapatma kararları, mahkeme hükmünden bir gün sonra geldi. Bağdat'ın sadece kararnameler yayımlamakla kalmayıp bunları fiilen uygulamaya koymaya başladığı görülüyor.

Coğrafi konum riski artırıyor. Petrol sahalarının büyük kısmı KDP kontrolündeki bölgelerde yer alırken, gaz sahaları ise KYB'nin elinde bulunuyor. 8 Kasım'da gerçekleştirilen bir insansız hava aracı saldırısı, Kor Mor sahasındaki üretimi durdurdu ve yaklaşık 2,8 gigavatlık enerji üretiminin kesilmesine yol açtı. Bölgedeki elektrik enerjisi üretiminin yüzde 80'inden fazlasını besleyen bu sahadaki operasyonları yürüten şirket, 14 Kasım'da gaz üretimi yapamadıklarını açıkladı.

Türkiye'nin çıkarları

Ankara'nın enerji alanındaki konumu güçlendi. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bağdat ile Ankara arasında varılan ve günlük 750 bin varile kadar sevkiyata olanak tanıyan bir yıllık anlaşma kapsamında, federal Kerkük-Ceyhan boru hattı üzerinden ham petrol ihracatının günlük 120 bin varillik başlangıç kapasitesiyle yeniden başladığını duyurdu. SOMO'dan bir kaynağın 19 Kasım'da Kurdistan24'e verdiği bilgiye göre, Ceyhan üzerinden günlük 102 bin varil IKBY ham petrolü ile günlük 69 bin varil Kerkük ham petrolü sevk ediliyor. Türkiye, IKBY'nin ihracat altyapısına olan bağımlılığını azaltabilir ancak ülkenin bölgedeki istikrara olan bağımlılığı devam edecek.

Türkiye için bölgedeki istikrarsızlığın yaratacağı güvenlik riskleri daha da önemli. Ankara, 2026 yılını Süleymaniye ile ilişkilerini onarmakla geçirdi: Türk Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 1 Temmuz'da KYB liderliğini ziyaret etti ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 Temmuz'da IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani'yi kabul etti. Her iki taraf da Türkiye'nin terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye sürecine katkıda bulunuyor. Bağdat'ın sınır geçişlerini devralması, Ankara'nın uzun zamandır Erbil aracılığıyla denetimde tuttuğu noktaların kontrolünü doğrudan Bağdat'a veriyor. Türkiye'den bir açıklama yapılmaması bu alanda sessiz diplomasi yürütüldüğü anlamına geliyor.

Yaşanan kriz, artık hem bir yönetim krizi hem de merkezi hükümet ile bölgesel yönetim arasında bir çatışma niteliği taşıyor. Bağdat'ın kararları, taraflar arasında ortak bir çıkar zemini yaratsa da onları karşı karşıya getiren parlamento oturumu konusunda ortak bir tutum oluşmasını sağlamadı. Nitekim KYB şu an parlamentonun feshedilmesini talep ederken, parlamentoyu yeniden faal hale getiren KDP'nin bunu kabul etmesi pek olası görünmüyor. Bağdat'ın alınan kararları ne ölçüde uygulayacağı, KYB'nin kendi şartı konusundaki tutumunu yumuşatıp yumuşatmayacağı, 14 Aralık'taki duruşma ve cumhurbaşkanı ya da kabine üyelerinin tek taraflı olarak atanması ihtimali dikkat edilmesi gereken konular. IKBY'de muhalefetin ortak hareket etmesi, yaşanan kopuşun 1990'lardakine benzer bir bölünmeye dönüşmesini engelleyebilir ancak bu durum tek başına, koltuk paylaşımı ile eşit temsil arasındaki anlaşmazlığı çözmeye yetmeyecek. Öte yandan bölünmüş bir IKBY'nin Bağdat nezdinde müzakere gücü oldukça zayıflarken, bu yeni yapı Türkiye için ise oldukça kompleks bir ortağa dönüşecek.

[Dr. Şaho Karadaği, Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Erbil merkezli Raman Araştırma ve Danışmanlık Merkezinde araştırmacıdır.]

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