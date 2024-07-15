Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği Düzenlendi

Güncel

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bağdat'taki Türk Şehitliğinde anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, buradaki konuşmasında 15 Temmuz gecesi, Cumhuriyet'in kazanımlarının hedef alındığını belirtti.

Büyükelçi İnan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ün dediği gibi 'Bir milletin ne yapabileceğini göstermek için en güvenli rehber tarihtir.' Bugün demokrasimiz ve milli birliğimizi idrak ederken, milli irademizin cebren ve hileyle zapt edilme çabasına girildiği o meşum geceyi de hatırlayalım.

Fetullah Gülen adlı bir müptezel emperyalist güçlerce yıllarca büyütülen, yerel vekilleri aracılığıyla demokratik kurumlarımızı ele geçirmeye, cumhuriyetimizin değerlerini hedef almaya yeltendi."

FETÖ adlı terör örgütünün şanlı Türk ordusunun içine nüfuz eden ancak başka uluslararası odaklı sadık saklı uzantılarını kullanarak milletin iradesine karşı gelmeye çalıştığını vurgulayan İnan, bu terör yapısının Cumhurbaşkanlığı, ordu, Türkiye Büyük Millet Meclisi, emniyet, istihbarat birimleri ve basın yayın kuruluşlarını hedef aldığını kaydetti.

"FETÖ, Cumhuriyet kurumlarımızın dirayeti ve halkımızın kararlılığı sayesinde demokratik temsilin tecelli makamlarımızı kontrol altına alamadı." diyen İnan, Türk insanının kendi iradesi üzerine bir güç tanımadığını, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını feda etmeye hazır olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

Türk Büyükelçi, sözlerine şöyle devam etti:

"Çoğu dost ve kardeş ülke FETÖ riskini görmüş gerekli adımları atmıştır. Henüz görmeyen dostlarımıza da gerekli uyarılarımızı yaparak bu çeteyle mücadelemizi kararlılıkla ediyoruz.

Bu bağlamda görev yaptığımız bu ülkede de FETÖ iltisaklı çok sayıda sözde eğitim kurumunun faaliyetlerine devam ettiğini üzülerek müşahede ettiğimi belirtmek isterim. Irak makamlarıyla bu husustaki beklentilerimizi en açık şekilde paylaşmaya devam ediyoruz."

Büyükelçi İnan, etkinliğin ardından Türk Şehitliğine çelenk bırakarak, şehitler için dua etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine Türk Büyükelçiliği personeli ve Bağdat'taki Iraklı Türkmen toplumu temsilcileri katıldı.