Bağdat\'ta İran\'a Destek Gösterisi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii milis güçlerden "Asayib Ehlilhak Hareketi" taraftarları, İran'a destek gösterisi yaptı.
Bağdat'ta hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan kalabalık, İran'a destek sloganları atarken İsrail'i kınadı.
Göstericiler, hükümetten, İsrail'in, İran'a saldırısında Irak hava sahasını kullanmasına izin vermemesini ve ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin kapatılmasını istedi.
Bağdat Yeşil Bölge önünde dün de Şii milis güçlerin destekçileri benzer bir gösteri düzenlemişti.
Irak güvenlik güçleri, göstericilerin ABD Büyükelçiliğine baskın düzenleme ihtimaline karşı Yeşil Bölge'yi trafiğe kapatmıştı.
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