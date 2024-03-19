Bağdat'ta Ramazan Ayında Geleneksel Tatlılar Satılıyor - Son Dakika
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Bağdat'ta Ramazan Ayında Geleneksel Tatlılar Satılıyor

BAĞDAT, 19 Mart (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ramazan ayında dükkanda geleneksel tatlılar satan bir kadın, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

19.03.2024 14:40
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BAĞDAT, 19 Mart (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta Ramazan ayında dükkanda geleneksel tatlılar satan bir kadın, 18 Mart 2024. (Fotoğraf: Khalil Dawood/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

18 Mart, Bağdat, Irak, Gastronomi, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Ramazan Ayında Geleneksel Tatlılar Satılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağdat'ta Ramazan Ayında Geleneksel Tatlılar Satılıyor - Son Dakika
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