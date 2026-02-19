Bağdat'ta Türkçe Kursuna Sertifika Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağdat'ta Türkçe Kursuna Sertifika Töreni

Bağdat\'ta Türkçe Kursuna Sertifika Töreni
19.02.2026 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Bağdat'ta Türkçe kursunu tamamlayanlara sertifika verdi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Türkçe dil kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin ev sahipliğindeki törene, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisini Temsilen Hüseyin Hançer ile kursiyerler ve kursiyerlerin aileleri katıldı.

Hançer, törende yaptığı konuşmada, başarılı bir kurs dönemi geçiren tüm kursiyerleri tebrik etti.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin müteakip dönemlerde de başarılı çalışmalara ve Türk diline verilen hizmete devam edeceğini temenni eden Hançer, bunun Irak ve Türkiye arasında bir köprü vazifesi gördüğüne inandığını ifade etti.

Türk dilinin dünyada 200 milyondan fazla kişinin konuştuğu bir dil olduğunu hatırlatan Hançer, Türkçenin Balkan'dan Çin'e kadar uzanan bir coğrafyada kültürleri birbirine bağlayan bir dil olduğunu söyledi.

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Bağdat Koordinatörü İbrahim Özbilgin de bu, enstitü olarak yabancılara Türkçe eğitimi verme programı kapsamında bu dil kursunu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkçeyi sadece bir dil olarak görmediklerini aktaran Özbilgin, Türkçenin tarihte olduğu gibi kültürlerarası bir iletişimi sağlama köprüsü görevi olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin sadece Türkçe değil Türk kültürü, mutfağı ve tarihini de öğrendiklerini anlatan Özbilgin, burada bunu icra etmek ve kursiyerlere faydalı olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsü'nün ismini tarihi ve mutasavvıf bir şahsiyetten aldığını hatırlatan Özbilgin, bu yola çıkarken Yunus Emre'nin "Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz." sözlerini kendilerine rehber kıldıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Yunus Emre Türk, Etkinlik, Kültür, Güncel, Bağdat, Irak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Türkçe Kursuna Sertifika Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:25:17. #7.11#
SON DAKİKA: Bağdat'ta Türkçe Kursuna Sertifika Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.