Bağdat Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Bağdat Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti

Bağdat Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in Gazze saldırılarını protesto etti

Bağdat Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Üniversite kampüsünde toplanan öğrenci ve öğretim üyeleri, Filistin davasına destek veren üniversite öğrencilerine yönelik şiddeti durdurma çağrısı yaptı.

02.05.2024 14:16
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Bağdat Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Üniversite kampüsünde toplanan öğrenci ve öğretim üyeleri, "Gazze'de soykırıma karşı çıkan ve Filistin davasına destek veren üniversite öğrencilerine yönelik şiddeti durdurun" sloganları attı.

İsrail'in Gazze ve Filistin'de sivillere yönelik saldırılarının "insanlık suçu" olduğunu vurgulayan protestocular, Filistin'deki zulmün bir an önce durdurulmasını istedi.

AA muhabirine konuşan Bağdat Üniversitesi Rektörü Baha İbrahim İnsaf, "Gazze'deki kardeşlerimize yönelik eylemleri protesto ediyoruz. Bunların bir an önce durdurulması çağrısı yapıyoruz ve bu tür protestoları destekleyen tüm halklarla dayanışma içerisindeyiz." dedi.

İnsaf, Bağdat Üniversitesi olarak Gazze'ye yüksek öğretim alanında destek sunmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Filistin meselesi sadece belli bir dinin değil, tüm insanlığın meselesidir"

Bağdat Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerinden Şems el-Zuha da, Filistin davasına destek için toplandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Filistin davası bir ya da iki gün değil, tarih boyunca var olmuş bir davadır. Bu davayı ne kadar yok etmeye çalışsalar da, biz bu davanın temsilcileri olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinde toplumun her kesimini üniversite öğrencileri temsil eder ve biz bu davayı dedelerimizden devraldık, sürdüreceğiz. Filistin meselesi sadece belli bir dinin meselesi değil, tüm insanlığın meselesidir. Amerika'dakiler Müslüman olmasalar da, Filistin davasının yanında duruyorlar."

Bağdat Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim gören Abdulhakim Zuheyr de, İsrail'in Gazze ve Filistin halkına yönelik saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, ABD ve Avrupa üniversitelerinde Filistin davasına destek veren öğrencilere yönelik şiddeti de kabul etmediklerini söyledi.

"ABD'deki öğrencilere saldırılar, ABD'nin İsrail'in yaptığı ihlallere ortak olduğunu gösteriyor." diyen Zuheyr, "Bu tür öğrenci eylemleri ABD'yi sarsıyor ve orada ifade özgürlüğünün kısıtlandığını görüyoruz. Gazze'de çocuklara yönelik katliam yapılıyor. Filistin davası insani bir meseledir ve tüm dünya buna tepki göstermeli." diye konuştu.

"Batının sürekli yücelttiği insan hakları Gazze'de ihlal ediliyor"

Bağdat Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Şehed Muhammed de, aylardır Gazze'de soykırım yapıldığını ifade ederek, "Sosyal medyadan da gördüğümüz üzere bu soykırım sürüyor ve Gazze'de kan akıtılmaya devam ediliyor. Batının sürekli yücelttiği insan hakları Gazze'de ihlal ediliyor. Batı'daki öğrenciler bu savaşın insanlık savaşı olduğunu gördükleri için eylemlere başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi Şirin ec-Caf da, ABD'de üniversitelerde devam eden Filistin'e destek gösterilerinin Arap ülkelerindeki üniversite eylemlerinden önce başladığına dikkati çekerek, İsrail ve onu destekleyen ülkelere ait ürünlerin boykot edilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat Üniversitesi öğrencileri İsrail'in Gazze saldırılarını protesto etti - Son Dakika

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