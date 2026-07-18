Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu ve Güncel Gelişmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu ve Güncel Gelişmeler

18.07.2026 00:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Aile Bakanı Göktaş, bağımlılık sempozyumuna katılacak; İçişleri Bakanı Kocaeli'yi ziyaret edecek; ABD-İran ve Gazze gelişmeleri takip ediliyor; milli voleybol takımı Slovenya ile karşılaşacak.

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TASAV'ın düzenlediği "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" sempozyumuna katılacak.

(Ankara/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TASAV'ın düzenlediği "Ulusal Halk Sağlığı ve Güvenlik Sorunu: Bağımlılık" sempozyumuna iştirak edecek.

(Ankara/13.30)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şehit Faruk Aslan Polis Merkezi Amirliğini, Çayırköy Otoyol Jandarma Komutanlığını, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek.

(Kocaeli/09.40/10.45/11.30/12.30/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Batı Karadeniz Bölge Toplantısı'nın açılışına katılacak.

(Bolu/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ulupamir Kültür Şöleni'ne katılacak, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Van/10.45/17.00/17.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, partisinin il başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, İç Anadolu Bölge Toplantısı'na katılacak.

(Konya/11.00/12.00/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen İran'a yönelik devam eden ABD saldırıları ve İran'ın bölgedeki misillemelerine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Sırbistan'ın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) üçüncü etabında üçüncü maçını Slovenya ile yapacak.

(Belgrad/17.30)

2- Slovenya'da devam eden FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda klasman ve yarı final müsabakaları oynanacak. Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Lübliyana/14.30)

3- Formula 1'de 2026 sezonunun on ikinci ayağı Belçika Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirilecek.

(Stavelot/17.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı, Diplomasi, Slovenya, Kocaeli, Siyaset, Güncel, Gazze, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu ve Güncel Gelişmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya’dan teslim aldık Ukrayna: 501 Ukraynalı askerin cenazesini Rusya'dan teslim aldık
Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı Emniyet amiri oğlunun silahıyla canına kıydı
Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi Suça sürüklenen çocuklar düzenlemesinde ilk 2 madde kabul edildi
Tel Aviv’de büyük panik Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi Tel Aviv'de büyük panik! Türkiye ve 2 ülkeden kritik hamle geldi
Özgür Özel düğmeye bastı 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak Özgür Özel düğmeye bastı! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Trump’tan Çin’e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler Trump'tan Çin'e tarihi suçlama: 2020 seçimlerine müdahale ettiler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
Ankara’da nokta operasyon “Ağa“ lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı Ankara'da nokta operasyon! "Ağa" lakaplı örgüt lideri dahil 12 kişi tutuklandı
Orta Doğu’da yeni cephe İran, Kuveyt’teki ABD üslerine bomba yağdırdı Orta Doğu'da yeni cephe! İran, Kuveyt'teki ABD üslerine bomba yağdırdı
Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var Sıcaklarda cep telefonunuzu uzun süre şarjda bırakmayın: Büyük riskleri var
Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü UNICEF doğruladı Yıllardır konuşulan fotoğrafın sırrı çözüldü! UNICEF doğruladı

22:42
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı’nı başlatmak
İran: ABD’nin asıl amacı Rusya ve Çin’e karşı 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak
22:35
Sütçü İmam Üniversitesi Hatanesi’nde skandal iddia: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler defalarca kullanıldı
Sütçü İmam Üniversitesi Hatanesi'nde skandal iddia: Tek kullanımlık tıbbi malzemeler defalarca kullanıldı
22:15
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalogda adı geçen Önder Sav sessizliğini bozdu
21:54
Melek Mosso’dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
Melek Mosso'dan kardeşi için kesenin ağzını açtı: Hediye ettiği saatin fiyatı dudak uçuklattı
21:15
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
Ahbap soruşturmasında devasa rakamlar: Tek seferde 500 bin TL basmışlar
20:59
Haluk Levent’in ABD’den iş insanı Hüseyin Başaran’a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
Haluk Levent'in ABD'den iş insanı Hüseyin Başaran'a yolladığı video ortaya çıktı: Para burada abi
20:56
İran, Hürmüz Boğazı’nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı
İran, Hürmüz Boğazı'nda Tayland bayraklı gemiyi hedef aldı
20:26
Görür’ün “Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz’ sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
Görür'ün "Tez zamanda büyük deprem bekliyoruz' sözleri yer bilimciler arasında kavga çıkarttı: Sana ne faydan
20:14
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
Meksika depreminin görüntüleri ortaya çıktı: Binalar beşik gibi sallandı, yollar çöktü
20:12
Yılın transferinde mutlu son Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
Yılın transferinde mutlu son! Beşiktaş, Salah ile anlaşmaya vardı
18:52
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
AHBAP soruşturmasında yeni gelişme: Haluk Levent ile Alper Çelik arasındaki bahis yazışmaları dosyaya girdi
18:19
CHP’li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
CHP'li belediye başkanı AK Partili meclis üyesinin üzerine yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 00:24:59. #7.12#
SON DAKİKA: Bağımlılıkla Mücadele Sempozyumu ve Güncel Gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.