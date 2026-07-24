Medyanın Bağımlılıkla Mücadeledeki Rolü Samsun'da Ele Alındı - Son Dakika
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Medyanın Bağımlılıkla Mücadeledeki Rolü Samsun'da Ele Alındı

Medyanın Bağımlılıkla Mücadeledeki Rolü Samsun\'da Ele Alındı
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Samsun'da düzenlenen panelde, bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü ele alındı. Vali Tavlı, dijital bağımlılığın yeni tehditler oluşturduğunu vurgularken, 2026'da 20 bin 862 kişiye eğitim verildiğini açıkladı.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Türkiye Basın Federasyonu ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle Samsun'da "Bağımlılıkla Mücadelede Medyanın Rolü" paneli gerçekleştirildi.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen panelin açılışında, madde bağımlılığı başta olmak üzere tüm bağımlılıkların sosyal ve ekonomik alanlarda onarılmaz tahribata neden olduğunu söyledi.

İlgili bakanlıkların koordinasyonunda ülkenin dört bir köşesinde bağımlılığın her çeşidiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü aktaran Tavlı, Samsun'da da 2024-2028 Uyuşturucu ile Mücadele İl Eylem Planı kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, adalet teşkilatı, belediyeler ve üniversitelerin koordinasyon içinde çalıştığını anlattı.

Kolluk kuvvetlerinin düzenledikleri operasyonlarla zehir tacirleri ve suç şebekeleriyle mücadele ettiğini belirten Tavlı, "Yeşilay'ımız başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız da bu konuda önemli çalışmalara imza atmayı sürdürmektedir. 2026 yılının ilk 6 ayında ilimiz genelinde 20 bin 862 kişiye uyuşturucu, tütün ve davranışsal bağımlılıklar konularında eğitim verilmiştir." dedi.

Son yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla tehditlerin de çeşitlendiğine işaret eden Tavlı, şunları kaydetti:

"Sanal dünyanın kaotik yapısı bağımlılıkla mücadelede önümüze yeni zorluklar ortaya çıkarmakta, çocuklarımız aileleriyle geçirdikleri zamandan daha fazlasını maalesef sanal alemde geçirmektedir. Dijitalleşmenin hızla artmaya devam edeceğinin ve eskiye dönmenin artık mümkün olmadığının bilinciyle hareket etmemiz, bağımlılıkla mücadele konusunda atacağımız her adımı karşı karşıya kaldığımız bu gerçekliği göz önünde bulundurarak hareket etmemiz gerekmektedir. İnternet ve sosyal medya içeriklerinin gençlerimizi, değerlerimizi, toplum yapımızı hedef aldığı bir dönemde ailelerimiz de çok dikkatli olmalıdır. Evlatlarımızın, eşlerimizin, komşularımızın ve arkadaşlarımızın elimizin içinden kaybolup gitmesine engel olmak istiyorsak, bilgili, şuurlu, sağlıklı nesillerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edelim istiyorsak bu mücadeleyi aileden başlayarak toplumumuzun tüm kesimleriyle omuz omuza sürdürmek zorundayız."

AK Parti Samsun Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Karaaslan da bağımlılığın belirli bir yaş grubuna ait gibi görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünya istatistikleri artık bunun 3-4 yaşa kadar düştüğünü, bebeklerin bile ekran bağımlılığıyla ne yazık ki karşı karşıya kaldığını, bunun insanlık için çok büyük bir tehdit unsuru olduğunu göstermekte. Dolayısıyla bugün madde, alkol, kumar bağımlılığı ile dijital bağımlılık geleceğimiz ve çocuklarımız için büyük bir tehdit alanı oluşturmaktadır." diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise güçlü toplumların yalnızca ekonomik kalkınmayla değil, sağlam aile yapısıyla, bilinçli bireyleriyle ve umutla geleceğe bakan gençleriyle ayakta kaldığını dile getirerek, "Bağımlılıkla mücadele yalnızca zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek değildir. Aynı zamanda çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata bağlayan güçlü bağları, sağlıklı iletişimi, güvenli sosyal çevreleri ve umut duygusunu güçlendirmektir." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Akça, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ'un katıldığı panel gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Samsun, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Medyanın Bağımlılıkla Mücadeledeki Rolü Samsun'da Ele Alındı - Son Dakika

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