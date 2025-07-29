Bağımsız Sinema İçin Sürdürülebilirlik Vurgusu

Red Sea Film Fonu Direktörü ve yapımcı Emad Eskander, bağımsız sinemanın yapımcının ne söylemek istediği ve izleyicide uyandırdığı yankıyla ilgili olduğunu belirterek, "Dünyada bağımsız sinema dünyasında pek çok film yapımcısı var. İnsanların onlara güvenmesini, inanmasını istiyorlar." dedi.

Emad Eskander'in direktörlüğünü üstlendiği Red Sea Film Fonu, Arap, Afrika ve Asya'da film finansmanı konusunda dinamik bir güç olarak geliştirme, yapım ve yapım sonrası aşamalardaki projeleri kapsayan dört döngüde faaliyet gösteriyor.

Emad Eskander, Suudi Arabistan'ın ilk uluslararası film festivalinin Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne dahil olan Red Sea Film Fonu ile sürdürülebilir bir sinema ekosistemi oluşturmak istediklerini AA muhabirine anlattı.

"Umarım sürdürülebilirlik söz konusudur"

Festivale 2021'de başladıklarını belirten Eskander, "Harika şeylerin olması bizim için büyük bir şans. Birçok başarıya ve iyi işlere imza attık. Çok genç sayılırız. Çok iyi işler yapmaya çalışıyoruz. Umarım bu etki kendini gösterir ve sürdürülebilir kalır." dedi.

Eskander, film yapabilmek için birçok ihtiyacın karşılanması gerektiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bir şey yapmak istiyorsanız yer, ekipman kiralamanız gerekiyor. Bu konuda paraya ihtiyacınız var. Bu da fonlardan geliyor. Özellikle bağımsız sinema için bu geçerli. Çünkü büyük stüdyolar, ticari filmler için bir tür destek alırlar. Yatırımcıların gelmesini beklersiniz. Ama bağımsız sinema, bir film yapımcısı olarak ne söylemek istediğinizle ve birçok insanda neyin yankı uyandırdığıyla ilgili. Dünyanın bu tarafında, bağımsız sinema dünyasında pek çok film yapımcısı var. İnsanların onlara güvenmesini, onlara inanmasını istiyorlar. 20 yıl önce Arap dünyasında ve Türkiye'de cevap vermek zor olurdu. 'Bunlar hayalperestler' derlerdi. Ama şimdi bu etki gerçek."

Eskander, Türk sinemasındaki filmlerin Cannes'da ödül alması ile TRT ortak yapımı filmlerin festivallerde yer almasındaki başarısına değinerek, "Arap dünyası için de aynı şey geçerli. Arap filmleri her Uluslararası Film Festivali'nde yer alıyor. Arapların orada varlığı var. Afrika da aynı şekilde diyebilirim çünkü Red Sea Film Fonu olarak Arapları ve Afrika'yı da destekliyoruz. Biz de bu sene 9 filmle Berlin'deydik. Umarım sürdürülebilirlik söz konusudur. Elde ettiğimiz rakamlarla övünebilirim ancak önemli olan bunu sürdürülebilir kılmaya devam etmek. Bu gerçekten önemli. Finansman yine filmin gerçekleşmesi için en basit unsurlardan biri." ifadelerini kullandı.

"Ortak üretim sadece parayla ilgili değil, dağıtım da bunun büyük bir parçası"

Türkiye ve Arap dünyası arasındaki ortak yapımların önemli olduğunu dile getiren Eskander, iki bölge arasında yapımların ticari dağıtımı konusunda da işbirliklerinin olması gerektiğini aktardı.

Eskander, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ndeki (RSIFF) filmleri desteklediklerini ve nihayetinde ekipleri Suudi Arabistan'a davet ettiklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Festivalimize geldiklerinde Suudi film yapımcılarıyla tanışacaklar. Bu film yapımcılarına ilgi duyabilirler. Bugünlerde Mısır, Türkiye, Ürdün gibi ülkeler söz konusu olduğunda, sizlerin üretimde sahip olduğunuz deneyim, işbirliği yapmayı öğrenmek istediğimiz şeylerden biri. Ortak üretim sadece parayla ilgili değil, dağıtım da bunun büyük bir parçası. Sonra esas olarak bu deneyimlerle ilgili. Bir film Almanya, Türkiye ve Suudi Arabistan tarafından ortaklaşa üretildiğinde, bu toplantıları hayal edin. Burada gerçekleşen kültürel alışverişi hayal edin, burada gerçekleşen ve gelecekte herhangi bir ülkenin normu haline gelecek. Gençlerin de bu idollerden öğrendiklerini hayal edin."

Festivalde pek çok program aracılığıyla bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını belirten Eskander, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Dizi, film ve müzik laboratuvarları olan Kızıldeniz laboratuvarlarımız var. Eskiden kısa filmler yapardık. Şimdi uzun metrajlı filmlerini bizimle yapıyorlar. Festival sırasında gerçekleşen ve birçok film yapımcısını destekleyen proje pazarı var. Ardından, bu yıl aralık ayında olan yıl sonuna kadar birçok film sergilediğiniz festivalin kendisi var. Bu yüzden film yapımcılarına çok yönlü olarak yardımcı olan bir ekosistem oluşturmaya çalıştık. Yıl boyunca devam eden programlarımız var. İnsanların gelip bu tür filmler için seyirciyi izlemesi için kültürel gösterimler yapıyoruz. Aynı zamanda bu film yapımcılarına yıl boyunca daha fazla görünürlük kazandırıyoruz. Umarım bu sonsuza kadar devam eder."

Red Sea Film Fonu hakkında

Kızıldeniz Fonu, Kızıldeniz Film Vakfı tarafından yerel, Arap ve Afrika pazarlarını desteklemek için sağlanan ve şu anda Asya sahnesini araştıran bir fon programı olarak tanımlanıyor.

Program, 100'den fazla yönetmene ve 250'den fazla filme destek vererek, sinema vizyonlarını gerçeğe dönüştürmeyi ve film endüstrisine en büyük fon desteğini sağlamayı hedefliyor.

Fon fırsatları, dört döngüde üç film aşamasını kapsıyor: geliştirme, yapım ve post prodüksiyon yer alıyor. Kurgu, animasyon ve belgesel türündeki başvurular da alınıyor.???????