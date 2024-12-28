Bahaddin Yeniden Genel Sekreter Seçildi

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Irak'taki Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Selahaddin Bahaddin, partisinin 9. Olağan Kongresi'nde yeniden genel sekreter seçildi.

Yekgirtu'dan yapılan açıklamaya göre, parti 27-28 Aralık tarihleri arasında Erbil'de 9. Olağan Kongresi'ni gerçekleştirdi.

864 delegenin katıldığı kongrede, 30 kişilik MKYK (Merkez Karar ve Yönetim Kurulu) üyeleri ve 9 kişilik Disiplin Kurulu oluşturulurken, parti lideri Bahaddin de yüzde 84 oy oranıyla yeniden genel sekreter oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde 20 Ekim'de yapılan milletvekili seçim sonuçlarına göre, 5'i kotalara ayrılan 100 sandalyeli mecliste, Yekgirtu 7 sandalye elde etmişti.

IKBY'nin 2018 seçimleri sonrası kurulan hükümetine katılmayarak muhalefette kalan Yekgirtu, 20 Ekim seçimleri sonrası kurulacak yeni hükümete de katılmayacağını duyurmuştu.