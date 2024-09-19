Bahçeli'den Anayasa Açıklaması - Son Dakika
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Bahçeli'den Anayasa Açıklaması

Bahçeli\'den Anayasa Açıklaması

MHP lideri Bahçeli, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesini kesinlikle reddetti.

19.09.2024 18:11
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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi tartışılmalarıyla ilgili; "Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir. Ciddiye ve muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları yoktur. Anayasa'nın 4. maddesinden hareketle ilk 3 maddeyi değiştirmeye yeltenecek ve buna muvaffak olacak bir bedbahtlığa bu dünya gözüyle müsaade etmek ve çanak tutmamız imkansızdır ve emel sahipleri kendilerine mutlaka çekidüzen vermekle mesuldur" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Toplantısı'nın ardından gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye Yüzyılı mimarisini başarmakla memur ve mükelleftir. Karamsarlık aşılamaya çalışanlar, ahlaki ve moral değerlerimizi aşındırmaya çalışanlar vardır ve bundan sonra da sayılarının artış kaydetmesi, iyice şımarmaları, zıvanadan çıkmaları muhtemeldir. Bu görüşümüzü teyit eden pek çok mahsurlu gelişme milletimizin gözü önünde tıpkı bir merasim geçişi veya perdesi kapanmayan bir tiyatro oyunu gibi perdesiz sahnelenmektedir.

Kuşatma sertleşmiş, kumpas şiddetlenmiş, kundakçılar çoğalmıştır. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, iç asayiş ve huzur ortamı, sosyal ve ekonomik bünye, milli ve manevi değerler hazinesi kesif ve keskin saldırı altındadır. Birbirleriyle eklemlenerek vasat bulan zincirleme olayların akıl ve vicdan terazisinde tefsir ve teşhisi halinde varlığımıza ve birliğimize yönelik sabotajların içyüzü fazla zahmete katlanılmadan görülebilecektir. Durum ciddidir, tehlike oldukça yakındır, tehdit gittikçe cesamet kazanmaktadır.

"Korsan yemin huzur ve sükunetimizi, birlik ve beraberliğimizi darboğaza itecek kadar etki yapmıştır"

Türkiye'mizin bayatlamış, kapanmış ve geride bırakılmış kronik tartışmaların tekraren baskı ve dayatmasına maruz bırakılması dışarıdan güdümlü şirret oyunun ara istasyonu. Bir kısım Kara Harp Okulu öğrencisinin kılıçları çekerek ettiği korsan yemin ve ardı sıra yaşanan cepheleşmeler huzur ve sükunetimizi, birlik ve beraberliğimizi darboğaza itecek kadar etki yapmıştır. Aziz Atatürk etrafında palazlanan söz düelloları, milli güvenlik sorunu haline gelen sosyal medya infaz ve ifşaları, inanan-inanmayan, laik-antilaik rekabetleri, etnik ve mezhebi kışkırtmalar, bilhassa küresel güçlere ve kapalı çevre çalışan örgütlere ümit bağlayan muhalefet partilerinin geçim kapısı haline gelmiştir.

"Erken seçim çağrısını telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır"

CHP Genel Başkanı, hayal tacirliğini, boş keseden atıp tutmayı siyaset zannedecek kadar hayatın ve hadiselerin gerçeklerinden uzaklaşmıştır. Özgür Bey'in 31 Mart seçimlerinden sonra 'Erken seçim istemeyeceğiz' açıklaması mıh gibi hafızalara kazınmışken bunun üzerinden çok geçmeden 2025 yılının kasım ayında erken seçim çağrısını telaffuz etmesi akıl tutulmasıdır. 'Sandığı getirip iktidara geleceğiz' diyen bu ayarsız zatın deli saçması vaadi ise 1 litrelik rakının 140 liraya inmesinden başka bir şey değildir.

Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili şahsımın görüşünü merak etmiş, Hüda-Par'a ne diyeceğimi sormuş. Aklınca kurnazlık yapan, dedikodu üreten, siyasi işportacılığa özenen Özgür Bey'in bildiği kadar bizim unutmuşluğumuz vardır. Usul ve üslup bilmeyen, gecesi başka, gündüzü başka olan, gözleri felfecir okusa feleğin çemberine yakasını ve yarınlarını kaptıran bu siyaset defosunun önce DEM ve PKK ile illiyet, irtibat ve iltisakını anlatması daha makul ve daha mantıklı olacaktır.

"İlk 3 maddeyi değiştirmeye yeltenecek ve buna muvaffak olacak bir bedbahlığa bu dünya gözüyle müsaade etmek imkansızdır"

Kim olursa olsun, hangi mevkide bulunursa bulunsun Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar ve şaibeli tavır gösterenler bizim için yok hükmündedir. Ciddiye ve muhatap alınmaya değecek hiçbir yanları yoktur. 'MHP, 4. madde değişsin diye diğer 3 maddeye bir şey demiyoruz' sözlerini 'Kale olsun ama surlara gerek yok' diyen malum anlayışla bir ve aynı görmektedir. Özgür Bey'in bize soru sormak yerine böylesi bir bayağı tartışmanın neden gündemde tutulduğunu, kırılgan bir zamanda hangi niyetle polemik malzemesi yapıldığını kendisinden başlatmak kaydıyla itiraf etmesi akla ve adamlığa en yatkın seçenektir. Anayasa'nın 4. maddesinden hareketle ilk 3 maddeyi değiştirmeye yeltenecek ve buna muvaffak olacak bir bedbahtlığa bu dünya gözüyle müsaade etmek ve çanak tutmamız imkansızdır ve emel sahipleri kendilerine mutlaka çekidüzen vermekle mesuldur.

MHP; sivil, demokratik, insan hak ve hürriyetlerine dayanan devletin ve milletin hukuksal omurgasını belirleyecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle uyumlu ve geniş katılımlı bir anayasa hazırlığı için müspet ve yapıcı tutumunu korumaktadır. Anayasa'nın ilk 4 maddesine ve Cumhuriyeti'mizin kuruluş ilkelerine sadık kalınarak zamanın ihtiyaçlarına dinamik ve kalıcı cevaplar verebilen anayasanın yanındayız. Yeni anayasa hazırlığı süratle tamamlanmalı."

Bahçeli ayrıca bir basın mensubunun Narin Güran cinayeti ve 2 yaşındaki Sıla bebeğin cinsel istismara uğramasının ardından gündem olan idam tartışmalarının yeni anayasa çalışmaları sırasında tekrar gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin sorusuna sert cevap verdi. Bahçeli, "Anayasa'nın oluşumu noktasındaki konuları dikkatlice takip etmediğiniz anlaşılıyor. Eğer bizim önerilerimiz arasında olup diğer siyasi düşünce ve kuruluşlar da benimsediği takdirde niye olmasın. Olacaksa hangi mutabakatlarla yeni bir anayasaya kavuşalım, onu düşünmeliyiz. Böyle sapık ve yanlış sorularla aldatmaya heves etmeyin. Türk milletinin artık bundan gocunacak tarafı kalmadığı gibi utanacak tarafları başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bahçeli'den Anayasa Açıklaması - Son Dakika

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