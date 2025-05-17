Bahçeli'den Barış Mesajı

(İSTANBUL) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve Terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yoktur." dedi.

DEM Parti Erzurum Milletvekili ve HDK Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Habertürk TV'de katıldığı programda PKK'nın fesih ve silah bırakma açıklamasını değerlendirdi. Yayına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir mesaj gönderdi. Bahçeli'nin mesajı MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla aktarıldı.

Bahçeli'nin canlı yayına gönderdiği mesaj şöyle:

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve gelinen fesih kararıyla kendisini gösterdi. İki, kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve Terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yoktur."