Bahçeli, Dervioğlu'nun fırlattığı idam ipini makam odasına astı - Son Dakika
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Bahçeli, Dervioğlu'nun fırlattığı idam ipini makam odasına astı

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Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrı çok konuşulan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun kürsüden fırlattığı idam ipi makam odasına astı. Bahçeli, İYİ Parti'nin, "17-25 Aralık saatinin üzerine koyun" şartına rağmen ipi başka bir yere yerleştirdi.

23.10.2024 18:10
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Parti grubunda Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu, kürsüden idam ipi fırlattı.

DERVİŞOĞLU'NUN FIRLATTIĞI İPİ BAHÇELİ İSTEDİ

Dervişoğlu'nun ardından Bahçeli'den de sürpriz bir hamle geldi. Dervişoğlu'nun konuşmasını dinleyen Bahçeli, ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.

bahçeli, Dervioğlu'nun fırlattığı idam ipini makam odasına astı

MHP lideri Bahçeli'nin kendisine fırlatılan idam ipini istemesine de jet bir yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Odasına urganı değil, konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok cumhuriyet değerlerini savunuyoruz. Urgan şu an nerede bilinmiyor, arkadaşlardan biri almış olabilir. Bulunduğu takdirde, Devlet Bey isterse veririm" ifadelerini kullandı.

İDAM İPİNİ PARTİ POŞETİ İÇİNDE GÖNDERDİ

Dervişoğlu açıklamasının ardından ise Bahçeli'nin istediği idam ipini MHP Genel Merkezi'ne yolladı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, parti poşeti içinde gönderdiği ip içinse bir şart koşarak 17-25 Aralık saatinin üzerinde durmasını istedi.

BAHÇELİ İPİ MAKAM ODASINA ASTI

MHP lideri Bahçeli, Dervişoğlu'nun gönderdiği ipi teslim aldı. İpi makam odasına asan Bahçeli poz da verdi.

bahçeli, Dervioğlu'nun fırlattığı idam ipini makam odasına astı
Bahçeli, Dervioğlu\'nun fırlattığı idam ipini makam odasına astı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bahçeli, Dervioğlu'nun fırlattığı idam ipini makam odasına astı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İshak Klein:
    Bitirdiniz lan ülkeyi 38 5 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Ruh hastası manyak şey 30 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    ANKARA SOKAKLARINA CIK VE GEZ HALKLA BÜTÜNLEŞ ONLAR BE DİYOR 23 2 Yanıtla
  • Turan Aslan:
    Bal mumu heykeli galiba çok başarılı aynısı olmuş 14 5 Yanıtla
  • Özcan Kuvan:
    Ne anlama geliyor şimdi bu poz? Mesaj nedir? Bir şey anlayan varmı? Gerçek soruyorum kinaye dalga geçme falan yok. 8 0 Yanıtla
  • Adnan:
    Alıştık artık yoruma gerek yok 5 3 Yanıtla
  • recep akçaoğlu:
    Hepinizi sallandiracam pozu bu.. 2 1 Yanıtla
  • Okan Özer:
    gerçek aşık düğümü bu düğümün adı yani vermek istediği mesaj ben ülkeme aşığım gerekirse onun için ölürüm gibi. 0 0 Yanıtla
  • murat uyar:
    kafa iyice gitmiş 0 0 Yanıtla
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