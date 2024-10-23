Bahçeli, Dervioğlu\'nun fırlattığı idam ipini makam odasına astı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yaptığı, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın" yaptığı çağrıya sert tepki gösterdi. Parti grubunda Bahçeli'ye sert sözlerle yüklenen Dervişoğlu, kürsüden idam ipi fırlattı.

DERVİŞOĞLU'NUN FIRLATTIĞI İPİ BAHÇELİ İSTEDİ

Dervişoğlu'nun ardından Bahçeli'den de sürpriz bir hamle geldi. Dervişoğlu'nun konuşmasını dinleyen Bahçeli, ipi odasına asmak için İYİ Parti'den istedi.

MHP lideri Bahçeli'nin kendisine fırlatılan idam ipini istemesine de jet bir yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Odasına urganı değil, konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok cumhuriyet değerlerini savunuyoruz. Urgan şu an nerede bilinmiyor, arkadaşlardan biri almış olabilir. Bulunduğu takdirde, Devlet Bey isterse veririm" ifadelerini kullandı.

İDAM İPİNİ PARTİ POŞETİ İÇİNDE GÖNDERDİ

Dervişoğlu açıklamasının ardından ise Bahçeli'nin istediği idam ipini MHP Genel Merkezi'ne yolladı. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, parti poşeti içinde gönderdiği ip içinse bir şart koşarak 17-25 Aralık saatinin üzerinde durmasını istedi.

BAHÇELİ İPİ MAKAM ODASINA ASTI

MHP lideri Bahçeli, Dervişoğlu'nun gönderdiği ipi teslim aldı. İpi makam odasına asan Bahçeli poz da verdi.