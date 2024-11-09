Bahçeli Klasik Otomobiliyle Ankara'da

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkent caddelerinde klasik otomobil kullandı.

MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin Mercedes marka klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdiği anlara ait video paylaşıldı.

"Sayın Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında." notuyla paylaşılan görüntülerde, Bahçeli'nin Osmanlı tuğrası motifli ve adının yazılı olduğu anahtarlığı ve "B" harfi bulunan tespihi dikkati çekti.