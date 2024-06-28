Bahçelievler'de çöken binanın molozları arasında kıymetli eşya arama çalışması devam ediyor - Son Dakika
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Bahçelievler'de çöken binanın molozları arasında kıymetli eşya arama çalışması devam ediyor

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, kısmi çökme sonrası kontrollü yıkılan 7 katlı binanın molozları arasında apartman sakinlerine ait kıymetli eşyaları bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Molozlar arasından çıkan değerli eşyalar ayrı bir yere alınırken, diğer malzemeler ise farklı bir alanda istifleniyor. Şu ana kadar çok sayıda kırılmış cep telefonu, pasaport, hatıra fotoğrafları ve bazı kıymetli eşyalar koruma altına alındı.

28.06.2024 19:35
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Bahçelievler'de kısmi çökme sonrası kontrollü yıkılan 7 katlı binanın molozları arasında kıymetli eşya arama çalışması devam ediyor.

Bahçelievler Belediyesi ekipleri, ilk 3 katında yaşanan çökmenin ardından kontrollü yıkılan Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binadan çıkan molozların taşındığı boş arsada apartman sakinlerine ait kıymetli eşyanın bulunması için ayrıştırma yapıyor.

10 kamyon hafriyatın boşaltıldığı arazide polis ve zabıta ekiplerinin kontrolünde yapılan çalışmalar kameralarla kayıt altına alınıyor.

Molozların arasından çıkan değerli eşya tutanakla ayrı bir yere alınırken, demir ve diğer aksamlar da farklı bir alanda istifleniyor.

İlk etapta binanın enkazından çıkan ziynet eşyasını sahiplerine ulaştıran Bahçelievler Belediyesi, bina sakinlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar çok sayıda kırılmış cep telefonu, pasaport, hatıra fotoğrafları ile bazı kıymetli eşyayı koruma altına aldı.

Kısmen çöken bina kontrollü yıkılmıştı

Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binanın kolonlarından sabah saatlerinde ses gelmesi üzerine yapıda ikamet edenler dışarıya çıkarken, kısa bir süre sonra binanın ilk 3 katında çökme meydana gelmişti.

Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerince yapılan çalışmada, ölen ya da yaralanan olmadığı ve yapıda kimsenin bulunmadığı tespit edilmişti.

Bina sakinleri, Bahçelievler Belediyesince otellere yerleştirilirken, yaklaşık 40 kişinin yaşadığı binanın 1980'de 4 katlı olarak ruhsat aldığı, binaya 1994'te kaçak olarak 3 kat ilave edildiği belirlenmişti.

Ekipler iş makineleriyle binanın yıkımını gerçekleştirmiş, ardından enkaz kaldırma çalışması yapılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, binadaki çökmeye ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de çöken binanın molozları arasında kıymetli eşya arama çalışması devam ediyor - Son Dakika

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