Bahçelievler'de istinat duvarı yıkılınca bitişikteki 2 binada 20 daire tahliye edildi - Son Dakika
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Bahçelievler'de istinat duvarı yıkılınca bitişikteki 2 binada 20 daire tahliye edildi

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Bahçelievler\'de istinat duvarı yıkılınca bitişikteki 2 binada 20 daire tahliye edildi
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Bahçelievler\'de istinat duvarı yıkılınca bitişikteki 2 binada 20 daire tahliye edildi
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Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı saat 03.00 sıralarında yıkıldı. Bitişiğindeki 6 ve 7 katlı iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edilirken sokak güvenlik şeridiyle trafiğe kapatıldı.

BAHÇELİEVLER'de temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu bitişiğindeki 2 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. İnşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binada oturanlar panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokağa güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. İki binaya ait bahçe duvarının da yıkıldığı görüldü. İnşaatın bitişiğinde bulunan iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verilirken, binalarda sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
BahçelievlerGüncelEmlakSon Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de istinat duvarı yıkılınca bitişikteki 2 binada 20 daire tahliye edildi - Son Dakika
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