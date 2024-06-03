Bahçelievler'de Kuyumcudan Altın Çalan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Kuyumcudan Altın Çalan Şüpheliler Yakalandı

Bahçelievler\'de Kuyumcudan Altın Çalan Şüpheliler Yakalandı

Bahçelievler'de bir kuyumcudan 4 kilogram altın çalan 2 şüpheli, işyerinin alt katını kiralayarak açtıkları delikle kasaya ulaştı. Şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

03.06.2024 10:24
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BAHÇELİEVLER'de kuyumcu dükkanının alt katında bulunan işyerini kiralayarak buradan açtıkları delikle kuyumcudaki kasaya ulaşıp 4 kilogram altın çalan 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yaptıkları hırsızlık işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler'de Kuyumcu dükkanı olan K.A., 20 Mayıs Pazartesi günü işyerine geldiğinde çelik kasanın içinde bulunan yaklaşık 4 kilogram altının çalındığını fark etti. K.A., hemen polise giderek şikayette bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede, şüphelilerin, kuyumcunun bulunduğu yerin alt katında bulunan dükkanı kiraladıklarını ardından buradan açtıkları delikle kasaya ulaştıklarını tespit etti. Açtıkları delikten altınları çalan şüphelilerin daha sonra kaçtıkları belirlendi. İşyeri güvenlik kameraları incelendiğinde şüphelilerin tam olarak kasanın altını deldikleri bu sırada çıkan kıvılcımların görüntülere yansıdığı görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettikleri Esat İ. (48) ile Mahmut Can Y. (21)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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