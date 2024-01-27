 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bahçelievler'de Motosikletli Şahıslar İş Yerini Kurşunladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bahçelievler'de Motosikletli Şahıslar İş Yerini Kurşunladı

Bahçelievler'de bulunan bir motosiklet aksesuarları mağazası, motosikletli 2 kişi tarafından kurşunlanarak saldırıya uğradı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, saldırganlar ateş açtıktan sonra kaçtı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, aynı cadde üzerinde bulunan başka bir şubenin de 2 gün önce benzer bir saldırıya uğradığı belirlendi.

Bahçelievler\'de Motosikletli Şahıslar İş Yerini Kurşunladı
27.01.2024 - 11:49,
Abone Ol

Bahçelievler'de motosikletli 2 kişinin bir iş yerini kurşunlamasına ilişkin olay, güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Şirinevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde motosiklet aksesuarları satan bir mağazanın güvenlik kamerasındaki görüntülere göre, o sırada kapalı olan iş yerine gelen motosikletli 2 kişi, ateş açarak kaçıyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmayan saldırı sonucu maddi hasar oluştu.

İş yerinin yaklaşık yüz metre ilerisinde benzer ürünler satılan bir diğer şubesinin de 2 gün önce aynı şekilde kurşunlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bahçelievler, Şirinevler, Motosiklet, Saldırı, Olay, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Motosikletli Şahıslar İş Yerini Kurşunladı - Son Dakika


12:19
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19
Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11
Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08
Motorine yeni zam geliyor Motorine yeni zam geliyor
12:08
Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55
Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49
Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38
CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor

Son Dakika
12:19 Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirdi
12:19 Mağaza açılışında izdiham! Birbirlerini ezdiler, baygınlık geçirenler oldu, bazı kadınlar çocuklarını kaybetti
12:11 Doncic, NBA tarihindeki en çok sayı atan 4. oyuncu oldu
12:08 Motorine yeni zam geliyor
12:08 Sürpriz sonlu! Otomobilin aynasını kıran motosikletlinin başına gelenler ibretlik
11:55 Galatasaray, Muslera'ya 1 yıllık sözleşme teklif edecek
11:49 Rafet El Roman ve Gökhan Özen'in Estetik İşlemleri Hakkında Uzman Açıklaması
11:38 CHP, DEM Parti'nin adaylarına karşı kendi adaylarını çıkarıyor
11:22 Pavyonlarda Dilber etkisi! Fiyatlar adeta ikiye katlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2024 13:30:27. #1.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Motosikletli Şahıslar İş Yerini Kurşunladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement