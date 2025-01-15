Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama

Bahçelievler'de düzenlenen silahlı saldırıda 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4 kişi serbest bırakıldı.

15.01.2025 12:19
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Bahçelievler'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Aralık 2024'te Soğanlı Mahallesi İlhan Sokak'ta bulunan bir iş yerine yönelik silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliler Mücahit E. (26), Yunus Emre T. (26) ve Mirhan S'nin (19) kaldığı belirlenen Abdulkadir D'nin Bahçelievler'deki evine operasyon düzenledi.

Abdulkadir D, Yunus Emre T, Mirhan S, Ahmet Kasım E. (27), Emirhan K. (24) ve Y.E'nin (16) gözaltına alındığı operasyonda, ruhsatsız tabanca, şarjör, 32 fişek ile Yunus Emre T'nin çantasında suçtan elde edildiği değerlendirilen 692 bin 400 lira ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "organize suç örgütüne üye olma" ile "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yunus Emre T. ve Abdulkadir D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Hakkında 4 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Ahmet Kasım E. cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Mirhan S, Emirhan K. ile Y.E. hakimlikçe serbest bırakıldı.

Şüpheli Mücahit E'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin dışarıda kendilerini bekleyen beyaz otomobille kaçması yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 2 Tutuklama - Son Dakika

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