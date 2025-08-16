Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı

16.08.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Otomobille gelen şüphelilerin düzenlediği silahlı saldırıda 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Bahçelievler'de, otomobille gelen şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin olayına ilişkin yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Yenibosna Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde 10 Ağustos'ta, yabancı uyruklu A.H.A'nın (25) otomobille gelen şüpheliler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliden A.A.K. (32), İ.A. (17), R.P'yi (20) aynı gün gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı.

Ekipler, silahla ateş eden U.K. (20) ve saldırıdaki otomobili kullanan U.K.Ç'yi (22) saldırıdan bir gün sonra İstanbul Havalimanı'nda uçakla yurtdışına kaçacakları sırada yakaladı.

Çocuk şüpheli İ.A. Bahçelievler Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilirken, diğer 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan U.K, U.K.Ç. ve A.A.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, İ.A. ve R.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, silahlı saldırı anı ve şüphelilerin İstanbul Havalimanı'nda yakalanması, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin otomobille gelerek silahla ateş açıp uzaklaşması ve havalimanında polis tarafından yakalanması yer alıyor.

Bahçelievler'de 10 Ağustos'ta, yürürken otomobille gelen şüphelilerce silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu A.H.A. (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Bahçelievler, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Gözlerden kaçan detay Özlem Çerçioğlu, AK Parti’ye bir ilki yaşattı Gözlerden kaçan detay! Özlem Çerçioğlu, AK Parti'ye bir ilki yaşattı
İsrail’de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu İsrail'de gündem olan anket: Türkiye açık ara birinci oldu
Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı’da bir deprem daha Günlerdir beşik gibi sallanan Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha
Genç çift evlerinde ölü bulundu Genç çift evlerinde ölü bulundu
Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi Kavga ettiği eşinin otomobilini cipiyle çarparak hurdaya çevirdi

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
11:32
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şap büyük oranda baskılandı, 8 ilde hayvan pazarları açılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 12:58:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.