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Bahçelievler'de tramvayın otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

T1 Kabataş- Bağcılar Hattı'nda Bahçelievler'deki Mehmet Akif Durağı yakınlarında tramvay yolundan geçmeye çalışan otomobile tramvay çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Tramvayın kazanın ardından seferine devam ettiği, seferlerde bir aksama yaşanmadığı öğrenildi.