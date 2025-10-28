İstanbul Bahçelievler'de yer alan bir inşaatta dehşet dolu dakikalar yaşandı. İçerisinde 4 işçinin bulunduğu yük asansörü 5'inci kattan düşerek askıda kaldı.
Asansörde bulunan 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?