Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

İstanbul Bahçelievler'de yer alan bir inşaatta dehşet dolu dakikalar yaşandı. İçerisinde 4 işçinin bulunduğu yük asansörü 5'inci kattan düşerek askıda kaldı.

BİR İŞÇİ ZEMİNE DÜŞTÜ

Asansörde bulunan 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.