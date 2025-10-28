Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Haberin Videosunu İzleyin
28.10.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Haber Videosu

Bahçelievler'de bir inşaatta bulunan yük asansörü 5'inci kattan düşerek askıda kaldı. Asansördeki 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Bahçelievler'de yer alan bir inşaatta dehşet dolu dakikalar yaşandı. İçerisinde 4 işçinin bulunduğu yük asansörü 5'inci kattan düşerek askıda kaldı.

BİR İŞÇİ ZEMİNE DÜŞTÜ

Asansörde bulunan 4 işçiden biri zemine düşerek ağır yaralanırken bir işçi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Bahçelievler, Acil Durum, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, İnşaat, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor 13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor
Hande Erçel’in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Altuğ’dan yanıt geldi Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Altuğ'dan yanıt geldi
152 hakem topun ağzında Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı 152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

11:11
Volkan Demirel Süper Lig’e geri döndü İşte yeni adresi
Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
10:51
Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı
Bahis skandalında yeni detay: Bir kulüp başkanı 15 bin kez iddia oynadı
10:18
Balıkesir beşik gibi sallanıyor Peş peşe 2 deprem daha
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha
10:16
AYM’den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
10:05
Karadağ’da gerilim tırmanıyor Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler
09:42
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı’da esnaf kol kesiyor
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2025 11:34:07. #7.11#
SON DAKİKA: Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.