Bahçelievler’den Gazze’ye İftar Yardımı

Bahçelievler Belediyesi, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Gazze'de 10 bin kişiye iftar verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyada yaşanan son gelişmeler Gazze'de insani dramın boyutlarını daha da artırdı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından bölgede oluşan savaş ortamı nedeniyle insani yardım ve gıda sevkiyatının azaldığı Gazze için Bahçelievler Belediyesi bir kez daha harekete geçti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Gazze'de 888 gündür devam eden ağır insani kriz karşısında düzenledikleri yardım organizasyonuyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmaya çalıştıklarına dikkati çeken Bahadır, "Gazze halkının ilaca, yiyeceğe, giyeceğe ve ısınmak için yakıta ihtiyacı var. Ama hepsinden öte Gazze'nin umuda, dayanışmaya ve manevi desteğe ihtiyacı var. İşte onun için çok dua edeceğiz. Ancak duayla kalmayacağız. Mübarek ramazan ayında ve her zaman Filistin'e yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan trajedinin dünya kamuoyunun gündeminden düşmemesi gerektiğini vurgulayan Bahadır, Türkiye olarak sinmeyeceklerinin, susmayacaklarının ve unutmayacaklarını vurguladı.

Bahadır, Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ve soykırımın unutturulmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Boykot ürünleri satılmıyor

İnsani yardımların yanı sıra Gazze konusunda farkındalık oluşturmayı da amaçlayan Bahçelievler Belediyesi, bünyesinde bulunan 10 sosyal tesis ve 4 BiKahve noktasında boykot kapsamındaki ürünlerin satışını yapmıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bahçelievler Ulusal Kitap Fuarı", "Bahçelievler'den Gazze'ye: Özgür Filistin" temasıyla gerçekleştirildi.

Fuarda yapılan satışlardan elde edilen gelirin yüzde 15'i Gazze'ye bağışlandı.