Bahçelievler’den Gazze’ye İftar Yardımı

16.03.2026 13:39
Bahçelievler Belediyesi, Deniz Feneri Derneği aracılığıyla Gazze'de 10 bin kişiye iftar verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyada yaşanan son gelişmeler Gazze'de insani dramın boyutlarını daha da artırdı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından bölgede oluşan savaş ortamı nedeniyle insani yardım ve gıda sevkiyatının azaldığı Gazze için Bahçelievler Belediyesi bir kez daha harekete geçti.

Deniz Feneri Derneği aracılığıyla düzenlenen organizasyonla Gazze'de 10 bin kişiye iftar verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Gazze'de 888 gündür devam eden ağır insani kriz karşısında düzenledikleri yardım organizasyonuyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçladıklarını belirtti.

Savaşın gölgesinde yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin sofralarına bir nebze de olsa katkı sunmaya çalıştıklarına dikkati çeken Bahadır, "Gazze halkının ilaca, yiyeceğe, giyeceğe ve ısınmak için yakıta ihtiyacı var. Ama hepsinden öte Gazze'nin umuda, dayanışmaya ve manevi desteğe ihtiyacı var. İşte onun için çok dua edeceğiz. Ancak duayla kalmayacağız. Mübarek ramazan ayında ve her zaman Filistin'e yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşanan trajedinin dünya kamuoyunun gündeminden düşmemesi gerektiğini vurgulayan Bahadır, Türkiye olarak sinmeyeceklerinin, susmayacaklarının ve unutmayacaklarını vurguladı.

Bahadır, Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ve soykırımın unutturulmasına asla izin vermeyeceklerini kaydetti.

Boykot ürünleri satılmıyor

İnsani yardımların yanı sıra Gazze konusunda farkındalık oluşturmayı da amaçlayan Bahçelievler Belediyesi, bünyesinde bulunan 10 sosyal tesis ve 4 BiKahve noktasında boykot kapsamındaki ürünlerin satışını yapmıyor.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Bahçelievler Ulusal Kitap Fuarı", "Bahçelievler'den Gazze'ye: Özgür Filistin" temasıyla gerçekleştirildi.

Fuarda yapılan satışlardan elde edilen gelirin yüzde 15'i Gazze'ye bağışlandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çucal para dağıtacak
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
Korkulan oldu! 36. Tümen baskınlar düzenlemeye başladı
