Bahis Üzerine Tehditler: Gazeteci Fabien Cezalandırıldı

TEL İsrailli gazeteci, bir bahis sitesinde İran'ın 10 Mart'ta gerçekleştirdiği misillemenin başarılı olmayacağı üzerine bahis oynayan kişilerin ölüm tehditlerine maruz kaldığını söyledi.

The Times of Israel gazetesinin ordu muhabiri Emmanuel Fabien, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, tehdit mesajları aldığını belirtti.

Tehdit mesajları gönderen hesapları inceleyen gazeteci, bu kişilerin kripto para kullanılarak gelecekte gerçekleşebilecek olaylar üzerine bahis oynanan bir platformda işlem yaptıklarını fark etti.

Söz konusu tehdit mesajlarını almasına neden olan bahsin, "İran şu tarihte İsrail'i vurur mu?" başlıklı tahmin olduğunu aktaran Fabian, 10 Mart'ta saldırı olup olmayacağına ilişkin bahis sitesine 14 milyon dolardan fazla para yatırıldığını tespit etti.

İsrailli gazeteci Fabien, 10 Mart Salı günü, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentini hedefleyen İran misillemesine ilişkin haberde, hava savunma sistemlerinin önleyemediği bir füzenin açık alana düştüğünü yazdı.

Bahis sitesi ise füze veya insansız hava araçlarını önleme sistemleri tarafından vurulması ve bölgeye şarapnel düşmesi durumunda olayı "saldırı gerçekleşmedi" olarak kabul ederken füzeler açık alana düşse bile doğrudan isabet ve "saldırı gerçekleşti" olarak kabul ediyor.

Fabien, kendi haberinde füzenin açık alana düştüğü bilgisini vermesinin, "saldırının gerçekleştiği" bahsinin kazanmasına yol açtığını ve bu nedenle bazı bahisçilerin kendisine haberin değiştirilmesi baskısı yaptığını ifade etti.

Tehditler ve para teklifleri

Times of Israel muhabiri Fabien, kendisine gönderilen mesajlarda, haberin değiştirilmesi halinde para teklif edildiğini de kaydetti.

Meslektaşı aracılığıyla kendisine ulaşan bir kişinin haberi değiştirmesi durumunda elde edeceği kazançtan pay vermeyi teklif ettiğini söyleyen Fabien, daha sonra "Haim" kod adlı biri tarafından gönderilen mesajlarda açıkça tehdit edildiğini vurguladı.

Fabien ayrıca, tehdit mesajlarında ailesi ve yaşadığı mahalleye ilişkin ayrıntıların da paylaşıldığını ifade etti.

İsrailli gazeteci Fabien, tehditlerin artmasının ardından polise şikayette bulunurken yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Söz konusu tehditlere rağmen haberini değiştirmeyeceğini belirten Fabien, benzer durumların başka gazeteciler üzerinde de baskı oluşturabileceğine dikkati çekti.