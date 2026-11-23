MANAMA, 23 Kasım (Xinhua) -- İran'ın Bahreyn'e düzenlediği saldırılarda biri Bahreynli ve diğeri Pakistanlı 2 kişi yaralandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, cumartesi günü düzenlenen saldırıda yaralanan Bahreyn vatandaşının sağlık durumunun stabil, Pakistanlının durumunun ise kritik olduğunu söyledi. İki kişinin de hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Bakanlıktan cumartesi günü yapılan açıklamada, sivil bir sanayi tesisini hedef alan saldırı sonucu tesiste yangın çıktığı, ilk belirlemelere göre maddi hasara yol açan saldırıda yaralanan olmadığı ifade edilmişti.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri de hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı bir dizi saldırıyı engellediğini ve müdahale sırasında düşen enkaz parçalarının hafif maddi hasara yol açtığını duyurmuştu.

Pazar günü yaptığı açıklamada İran'ın devam eden hava saldırılarını kınayan Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, İran'a "diğer devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik sık sık işlediği ihlalleri" sonlandırma çağrısında bulundu.