Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahreyn, Deniz Trafiğine Kısıtlama Getirdi

29.03.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn, İran kaynaklı saldırılar nedeniyle deniz trafiğini her gün 18.00-04.00 saatleri arasında kısıtladı.

Bahreyn, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle, bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar her gün 18.00–04.00 saatleri arasında deniz trafiğine kısıtlama getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın füze ve İHA saldırılarının Bahreyn vatandaşları ve ülkedeki sakinler için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu ifade edildi.

Bu kapsamda ülke kıyılarının korunması amacıyla balıkçı ve gezi tekneleri için deniz trafiğinde kısıtlama getirildiği belirtildi.

Yasağın bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle 18-00-04.00 saatlerini kapsayacağı kaydedildi.

Açıklamada, denizi kullanan herkese kısıtlama saatlerine uymaları ve güvenlikleri için kıyılara yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

Kaynak: AA

İstanbul, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 16:38:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.