Bahreyn, İran'ın Saldırısını Önledi

Bahreyn ordusu, İran'dan atılan 3 füze ile birkaç insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından gece saatlerinde İran'dan düzenlenen saldırıların ardından yazılı açıklama yapıldı.

Hava savunma sistemlerinin 3 füze ile birkaç İHA'yı etkisiz hale getirdiği belirtilen açıklamada, "İran'ın Bahreyn'de füze ve İHA'lar aracılığıyla sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarla sistematik düşmanca tutumunu sürdürdüğü" ifade edildi.

Vatandaşlara, saldırılardan kalan şüpheli ile yabancı cisimlere yaklaşmamaları ve bunların derhal yetkililere bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, sivil yerleşim yerlerinin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve İHA'larla vurduğunu duyurmuştu.

Bahreyn'deki ABD üssüne saldırıların ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na saldırısına karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edilmişti.