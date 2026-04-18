Bakan Bak Sinop\'ta Ziyaretlerde Bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sinop'ta ziyaretlerde bulundu.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile oynayacağı maçı izlemek için kente gelen Bakan Bak, Sinop Valiliğini ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Bak'a Vali Mustafa Özarslan tarafından kente özgü üretilen kotra maketi hediye edildi.

Bak'a ziyaretinde AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Belediye Başkanı Metin Gürbüz ve diğer ilgililer eşlik etti.

Bakan Bak, daha sonra AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ve partililerle bir araya geldi.