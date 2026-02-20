Bakan Bak'tan Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
Son Dakika Logo

Bakan Bak'tan Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Vurgusu

20.02.2026 17:48
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da terörsüz Türkiye süreci için birlik çağrısında bulundu.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Diyarbakır'da yaptığı açıklamada; "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Dicle'nin, Fırat'ın evlatları bu ülkenin umudu ve istikbalidir. Terörsüz Türkiye süreci içerisinde bütün Türkiye'yi kucaklıyoruz. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Konuşmasına, "Ramazan ayı kalpleri birleştiren, sabrı büyüten ve merhameti çoğaltan mübarek bir zaman sürecidir" sözleriyle başlayan Bakan Bak, "Ramazan-ı Şerif'te de bütün teşkilatlarımızla vatandaşlarımızın evlerinde olacağız. Gönüllerini kazanmak için çalışacağız. Şimdi özellikle de hepimizi derinden üzen bütün ülkeyi sarsan asrın felaketinin 3. yılını geride bıraktık. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen çok şükür devletimizin dirayeti ve kudreti, milletimizin ferasetiyle yaralarımızı hızla sarıyoruz, sarmaya devam ediyoruz. Çok daha güzel günleri hep birlikte karşılayacak ve omzumuzdan Türkiye vizyonunu ileriye taşıyacağız" dedi.

"Diyarbakır Türkiye ve dünya ölçeğinde çok müstesna bir konuma sahip"

"Samimiyetin ve muhabbetin sıcaklığını iliklerimize kadar hissedeceğiz. Bizim siyasetimiz gönül siyasetidir. Aynı sofra etrafında muhabbetle bir araya gelme gayretidir" diyen Bakan Bak, şöyle devam etti:"

"AK Parti hükümetleri olarak vatandaşlarımızın derdini çözmek bizim en öncelikli gayelerimizden biridir. Sorunlara çözüm üretmek, hayatın her alanında aziz milletimizin yanında durmak boynumuzun borcudur. Diyarbakır Türkiye ve dünya ölçeğinde çok müstesna bir konuma sahip, kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu bir buluşma noktasıdır. Binlerce yıllık bu kadim miras layıkıyla hizmet edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Depremden etkilenen tüm illerimizde olduğu gibi Diyarbakır'da da önemli yatırımlara imza attık."

"3 bin kişilik bir öğrenci yurdunu Diyarbakır'ımıza kazandıracağız"

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Diyarbakır'da yaptığı çalışmalara da değinen Bakan Bak, "Diyarbakır'a çeşitli yatırımlar yapıyoruz. İlçelerimize yüzme havuzları, spor salonları ve başkanımızın da ifade ettiği gibi 3 bin kişilik bir öğrenci yurdunu Diyarbakır'ımıza kazandıracağız. Yine söz verdiğimiz gibi Diyarbakırspor çim sahasını yeniledik. Şu anda Türkiye'nin en modern hibrit çim sahasına sahip. Maçı izlediğiniz zaman da zaten görüyorsunuz. Sporda atılım gösteren bir Diyarbakır var. Diyarbakır'daki bu tesisleri yapmaya gençler Diyarbakır'ın gençleri için bu eserleri meydana getirmeye devam edeceğiz.  Dolayısıyla Dicle'nin, Fırat'ın evlatları bu ülkenin umudu ve istikbalidir. Dolayısıyla Diyarbakır'ı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci içerisinde bütün Türkiye'yi kucaklıyoruz. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

