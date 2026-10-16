Bakan Bayraktar, Novatek ile LNG iş birliği ve tedarik süreçlerini görüştü - Son Dakika
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Bakan Bayraktar, Novatek ile LNG iş birliği ve tedarik süreçlerini görüştü

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Bakan Bayraktar, Novatek ile LNG iş birliği ve tedarik süreçlerini görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında Novatek Yönetim Kurulu Başkanı Leonid Mikhelson ile görüştü. Görüşmede LNG alanındaki iş birliği imkanları, tedarik süreçleri ve küresel piyasadaki gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

(ANKARA)- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında Novatek Yönetim Kurulu Başkanı Leonid Mikhelson ile bir araya geldi. Bayraktar, görüşmede sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanındaki iş birliği imkanlarını, tedarik süreçlerini ve küresel enerji piyasasındaki gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında Novatek Yönetim Kurulu Başkanı Leonid Mikhelson ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:

"Rusya Enerji Haftası marjında Novatek Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Leonid Mikhelson ile bir araya geldik.

Görüşmede, LNG alanındaki iş birliği imkanlarını, tedarik süreçlerini ve küresel enerji piyasasındaki gelişmeleri ele aldık.

Ülkemizin enerji çeşitliliğini artıracak ve arz güvenliğimizi pekiştirecek stratejik adımlar atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Alparslan BayraktarDiplomasiPolitikaEkonomiEnerjiGüncelRusyaSon Dakika

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