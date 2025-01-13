Bakan Bayraktar: Suriye'ye Enerji Artışı Planlıyoruz - Son Dakika
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Bakan Bayraktar: Suriye'ye Enerji Artışı Planlıyoruz

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Enerji Bakanı Bayraktar, Suriye'ye enerji sağlamayı artıracaklarını açıkladı.

13.01.2025 19:30
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- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: " Suriye'ye sağladığımız enerjiyi arttırmayı planlıyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, BAE'de Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 15. Genel Kurulu'na katıldı

ABU DABİ - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 15. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Suriye'ye sağladığımız enerjiyi arttırmayı planlıyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına devam ediyor. Bakan Bayraktar, başkent Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 15. Genel Kurulu'na katıldı. "Gelişmekte Olan Ülkelerde Enerji Dönüşüm Yolları" başlıklı panelde konuşan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında artan enerji talebini karşılamak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak ve karbon nötr bir ekonomi olmak gibi üç temel meselesinin bulunduğunu belirterek, bu konularla alakalı uzun vadeli bir strateji geliştirdiklerini ifade etti. Bu stratejide yenilenebilir enerjinin önemli bir rol oynadığına işaret eden Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünü 32 gigavata çıkarttıklarını kaydederek, hanelerde kullanılan elektriğin tamamının güneş ve rüzgardan sağlandığını bildirdi.

"Yeşil şebeke"

Yenilenebilir enerjide kurulu gücü 120 gigavata yani 4 katına çıkarma hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Bunu başarmak için yaklaşık 80 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Ayrıca daha dayanıklı ve güçlü bir enerji şebekesine de ihtiyacımız var. Buna 'yeşil şebeke' diyoruz ve iletim 2.0 tarzında bir sistem kuracağız. Şebeke tarafında önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 28 milyar dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız olacak" dedi.

"Suriye'ye sağladığımız enerjiyi artırmayı planlıyoruz"

Bölgesel iş birliklerinin önemine değinen Bayraktar, "Komşularımızla olan enterkonneksiyonlarımızı artırmayı ve üç katına çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an Irak'a enerji sağlıyoruz. Yakın zamanda Suriye'ye sağladığımız enerjiyi de artırmayı planlıyoruz ve umarız bölgede istikrar sağlanır. Bu nedenle bölgesel bağlantılar ve iş birliği her zamankinden daha önemli" dedi.

Bakan Bayraktar: Suriye\'ye Enerji Artışı Planlıyoruz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar: Suriye'ye Enerji Artışı Planlıyoruz - Son Dakika

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